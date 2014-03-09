"Динамо" одержал победу над ЦСКА - 4:2

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты столичного "Динамо" на "Арена-Химки" одержали победу над ЦСКА - 4:2.

Счет открыл "армеец" Думбия на 12-й минуте. Второй мяч "красно-синие" забили в конце первого тайма, на 43-й минуте, вновь отличился Сейду Думбия. Ситуация в корне поменялась во втором тайме: "бело-голубые" забивают на 49-й минуте (Кевин Кураньи) и на 59-й (Кристофер Самба). После этого Самба получает травму и его меняют на Леандро Фернандеса.

После замены "Динамо" продолжает атаковать ЦСКА - Юрий Жирков на 62-й и на 69-й минуте оформляет безответный "дубль".

Победа "бело-голубых" ставит их на 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги - впереди "Спартак", "Локомотив" и "Зенит". ЦСКА находится на пятой строчке.