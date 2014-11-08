Форма поиска по сайту

08 ноября 2014, 20:33

Спорт

ЦСКА в серии буллитов обыграл казанский "Ак Барс"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на выезде сломил сопротивление казанского "Ак Барса" - 3:2.

Первый период прошел без заброшенных шайб, хотя армейцы перебросали своего соперника - 10:7. Во второй двадцатиминутке казанцы получили право на буллит, однако Оскару Меллеру не удалось переиграть Станслава Галимова. Вскоре хозяева все-таки распечатали ворота "красно-синих" благодаря удачным действиям Владимира Денисова.

Но за шесть секунд до перерыва новичок ЦСКА Симон Яльмарссон восстановил равновесие в счете.

В заключительном игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами - на гол армейца Яна Муршака "Ак Барс" ответил результативным броском Джастина Азеведу.

Таким образом, победитель встречи определился в серии буллитов, где удачливее оказались гости. Решающий бросок выполнил Роман Любимов.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА КХЛ Ак Барс

Главное

