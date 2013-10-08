ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Миннесоту Тимбервулвз"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в рамках турне по США провели товарищеский матч с командой НБА "Миннесотой Тимбервулвз". Основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме победу вырвали москвичи - 108:106.

В составе ЦСКА отличился защитник Милош Теодосич, набравший 26 очков. Он стал самым результативным игроком встречи.

В составе "Миннесоты" лучшие показатели - у форварда Деррика Уильямса. Он набрал 21 очко. А российский центровой "волков" Алексей Швед реализовал лишь 2 попадания с игры из 12 и довольствовался 6 очками.

Отметим, что хозяевам арены удался впечатляющий рывок в четвертой четверти, которую "Миннесота" выиграла 27:19, переведя встречу в овертайм. В дополнительном тайме армейцы были сильнее - 12:10 и победили с общим счетом 108:106.

Матч проходил в Миннеаполисе, на арене "Таргет-центр", где "Миннесота" проводит свои домашние матчи в НБА.