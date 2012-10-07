В столичном дерби ЦСКА оказался сильнее "Спартака"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Лужниках состоялся матч между "Спартаком" и ЦСКА, встреча, которую называют "главным дерби страны". Сильнее оказались армейцы, одержавшие победу со счетом 2:0.

Обе команды подошли к поединку далеко не в оптимальных составах. Если у ЦСКА получил дисквалификацию на 5 игр Алан Дзагоев, и выбыл из-за травмы Сейду Думбия, то у "красно-белых" проблемы были еще серьезнее: по разным причинам не могли принять участие во встрече Ромуло, Хурадо, Паршивлюк, а главное - Дикань. Место в воротах "Спартака" занял Сергей Песьяков.

"Спартак" этого сезона - удивительная команда. Прежде всего, поразительным умением пропускать в свои ворота абсолютно в любом матче. Если подопечные Унаи Эмери выигрывают, то это автоматически означает, что "красно-белым" удалось отправить в сетку ворот соперника два или даже три мяча.

Этот матч не стал исключением. В первые минуты встречи ничего особенно содержательного на поле происходило. Взрывались петарды, летели в аут мячи после неточных передач и отчаянно старался себя проявить Эйден Макгиди. Выходило это не очень, - подачи у ирландца в этот вечер явно не удавались и доходили исключительно до защитников ЦСКА.

ЦСКА избрал другую тактику, Леонид Слуцкий - мастер обороны, он умеет ее выстроить и вышколить, а средняя линия и атака армейцев обладают неплохой скоростью. Неудивительно, что "красно-синие" почти полностью отдали контроль над мячом сопернику и стали ждать ошибки "Спартака".

В этом сезоне "Спартак" в защите ошибается регулярно. Не пропустила команда только в одной игре - против московского "Динамо", хотя и в той встрече в ворота "красно-белых" был забит гол. Арбитр не засчитал мяч Кевина Кураньи, посчитав, что он находился в офсайде.

ЦСКА не пришлось долго ждать своего часа - уже на 15-й минуте последовала комбинация, в ходе Хонда и Муса обыгрались друг с другом и последний выскочил прямо на ворота Песьякова. Где в этот момент находились защитники "красно-белых" - совершенно непонятно. У Мусы хватило времени подумать, куда отправить мяч и развести снаряд и стража ворот "Спартака" по разным углам.

Фото: Василий Макагонов/М24

"Красно-белые" не слишком смутились и побежали в атаку с удвоенной энергией. И если штрафной в исполнении Чельстрема вряд ли мог кого-то напугать, а уж тем более - Игоря Акинфеева, то после удара Ари ворота ЦСКА выручила перекладина. Мяч мягко опустился "парашютиком" прямо на нее и нехотя скакнул вперед - на сетку.

ЦСКА глубоко сел в оборону, а подопечные Эмери устроили аттракцион по перекатыванию мяча на половине поля соперника. Примечательно то, что из своего внушительного процента владения мячом "Спартак" абсолютно ничего не извлек - редкие навесы в руки Акинфеева не в счет.

После того, как Макгиди в очередной раз навесил в гущу армейских защитников, Эмери решил, что с него хватит и произвел первую замену. На поле появился Артем Дзюба, заменивший Инсаурральде. Достаточно рискованный шаг наставника "красно-белых", выпустившего уже на 32-й минуте встречи третьего нападающего был встречен ревом трибуны B, на которой расположились фанаты "Спартака".

Слуцкий никаких щагов предпринимать и не думал. Впрочем, этого и не требовалось. Игра ЦСКА смотрелась на порядок острее, чем перекатывание мяча игроками "красно-белых" на половине поля армейцев. За три минуты до перерыва счет вполне стать 2:0, после того, как "красно-синие" удачно разыграли аут, но пас Цауни угодил не на свободного Мусу, а в гущу ног защитников "Спартака", которые коллективными усилиями выбили мяч куда подальше из собственной штрафной.

Перфоманс "Спартака". Фото: Василий Макагонов/М24

В перерыве состоялось награждение Дмитрия Аленичева. Легендарный спартаковец прошлого поблагодарил команду и пожелал "красно-белым" удачи. Первый игрок, которому удалось выиграть Лигу чемпионов, является, пожалуй, одной из икон московского "Спартака". Возникло впечатление, что спартаковцы, наверняка слышавшие эту речь, немедленно побегут забивать, сметая все на своем пути.

После перерыва подопечные Эмери и впрямь побежали забивать сломя голову. Настолько, что забыли про существование Мусы. Потеря в центре поля, прорыв нападающего ЦСКА, быстрый пас на бегущего параллельным курсом Хонду, и Песьякову оставалось только всплеснуть руками, смотря на какой-то африканско-азиатский танец армейцев у углового флажка.

Эмери надо было что-то срочно придумывать. Поскольку выпускать четвертого нападающего не имело никакого смысла, то оставалось только произвести перестановки в линии полузащиты. Де Зеува сменил Кариока.

Фото: Василий Макагонов/М24

Затем решил включиться в игру доселе неприметный арбитр Еськов. Сначала он решил, что Муса упал в штрафной площади "Спартака" не потому, что его толкали в спину, а исключительно из-за закона всемирного тяготения. Было нарушение или нет, - вопрос спорный, но обычно в таких случаях или дают желтую карточку за симуляцию, или назначают пенальти. Судья решил по-своему.

Спустя две минуты Еськов снова оказался в центре внимания, на этот раз уже спартаковского. После того, как Акинфеев неудачно отразил дальний удар прямо на Дзюбу, мяч оказался в воротах ЦСКА, но линейный арбитр усмотрел несуществующий офсайд. Главный рефери такому решению не воспротивился.

Эмери бросил в бой последний козырь - оправившегося от травмы Веллитона, но и тот "Спартаку" ничем помочь не смог. Разве что пару раз екнуло сердце у Акинфеева, который смотрел на несущегося на него во весь опор нападающего и вспоминал травму годичной давности.

В последние минуты матча на поле не происходило абсолютно ничего заслуживающего упоминания. Постепенно редели сектора, фанаты тянулись к выходу, а "Спартак" раз за разом натыкался на оборонительные редуты армейцев. Финальный свисток Еськова зафиксировал победу ЦСКА со счетом 2:0 над своим извечным противником.

Перфоманс ЦСКА. Фото: Василий Макагонов/М24

На послематчевой пресс-конференции первым появился Слуцкий. Наставника армейцев встретили аплодисментами. Довольный результатом Слуцкий заявил о том, что его подопечные полностью контролировали ход матча и не позволили ничего сделать в атаке "Спартаку". Тренер сказал, что после такого обидного поражения, как то, что потерпели его подопечные от "Динамо" в прошлом туре, в дерби необходимо было побеждать.

Спустя некоторое время в зале появился наставник "Спартака" в сопровождении переводчика. Эмери отметил, что "Спартак" продемонстрировал неплохую игру и забил гол, который отменили ошибочно. Главный тренер "красно-белых" пообещал провести работу над ошибками и напомнил, что во втором круге тоже будет дерби и "Спартак" сделает все, чтобы сегодняшний результат не повторился.

А тем временем последние поклонники обеих команд покидали "Лужники". Через 5 дней на главной арене спорткомплексе сойдутся в схватке не на жизнь, а на смерть сборные России и Португалии, а встреча "Спартака" и ЦСКА успела уже стать историей. Историей триумфа стратегии Слуцкого и комедии ошибок обороны "Спартака".

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov