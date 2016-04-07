Перекупщики вдвое подняли цены билетов на финал Кубка Гагарина

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Стоимость билетов на первые матчи финала Кубка Гагарина между ЦСКА и "Металлургом" у перекупщиков составляет до восьми тысяч рублей, сообщает агентство "Р-Спорт".

Кассы у ледового дворца продают билеты лишь в гостевой сектор по спискам команды из Магнитогорска. При этом спекулянты предлагают места в угловые секторы и на центральную трибуну.

Самые дешевые билеты (в угловые 1-й и 10-й секторы) номиналом в три тысячи рублей продаются вдвое дороже – за шесть тысяч. Билеты на места на центральной трибуне, которые в кассе стоили пять тысяч рублей, можно приобрести у перекупщиков за восемь тысяч.

То же самое касается и второго матча финальной серии, который состоится 9 апреля. В кассе билетов на эту игру нет, спекулянты готовы продать их по удвоенным ценам.

Напомним, в четверг в столице пройдет первый матч финала Кубка Гагарина. За главный трофей Континентальной хоккейной лиги поспорят хоккеисты московского ЦСКА и магнитогорского "Металлурга".