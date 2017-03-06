УЕФА оставил в силе дисквалификацию Романа Еременко

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

УЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко, говорится в опубликованном 6 марта сообщении на сайте организации. Дисквалификация запрещает Еременко участия в матчах в течение двух лет, при этом санкцию в виде полного отстранения от футбола сняли.

Футболист подаст апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS), заявил спортивный юрист Михаил Прокопец, который представляет интересы игрока. Сейчас игрок ждет от УЕФА полный текст решения, а это может занять время, добавил юрист.

Тренироваться в составе какой-либо команды Еременко разрешат только когда до конца срока дисквалификации останется два месяца.