ЦСКА проиграл "Шахтеру" и занял последнее место на турнире в Израиле

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Фото: ИТАР-ТАСС

В Израиле в Петах-Тикве состоялся последний матч объединенного Суперкубка, в котором московский ЦСКА уступил донецкому "Шахтеру" со счетом 1:2. После этой игры "армейцы" заняли итоговое последнее, четвертое, место на турнире. А украинский клуб еще до этой встречи стал досрочным победителем соревнования.

На восьмой минуте игры Зоран Тошич вывел ЦСКА вперед в счете. Но перед самым перерывом Дарио Срна сравнял цифры на табло, а через пару минут Тайсон вывел "горняков" вперед. До финального свистка больше голов не было.

Таким образом, итоговое турнирное положение команд на объединенном Суперкубке: первым стал "Шахтёр" с девятью очками, второй - "Металлист", набравший 3 очка, на третьем - "Зенит", который набрал тоже 3 очка, на четвертом столичный ЦСКА, набравший только два балла.