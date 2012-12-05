ЦСКА в домашнем матче переиграл "Слован" - 4:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, состоявшемся 4 декабря, одержали победу над "Слованом" из Братиславы со счетом 4:1. Несмотря на разгромный счет, судьба встречи был решен только в третьем периоде.

Счет был открыт уже на 5-й минуте матча - Александр Радулов реализовал выход "один на один", сообщает "Р-Спорт".

Во втором периоде "Слован" восстановил статус-кво - Вондрка воспользовался игрой в большинстве и поразил ворота Брызгалова.

В заключительной двадцатиминутке на льду доминировали хоккеисты ЦСКА. Сначала ворота Януса поразил Жарков, а спустя минуту отличился Грабовский.

На последней минуте встречи армейцам удалось еще раз огорчить голкипера "Слована" - точный бросок удался Рылову.

ЦСКА одерживает пятую победу подряд и выходит на третье место в Западной конференции. Следующую встречу "красно-синие" проведут 7 декабря против столичного "Динамо".