05 августа 2015, 21:50

Спорт

ЦСКА одержал волевую победу над "Спартой" в квалификации Лиги чемпионов

Столичный ЦСКА одержал волевую победу над чешской "Спартой"

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА на выезде оказался сильнее чешской "Спарты" и вышел в раунд плей-офф турнира. Поединок, проходивший в Праге, завершился со счетом 3:2.

Хозяева поля быстро повели в счете – на 6-й минуте отличился Ладислав Крейчи, а на 16-й – Кехинде Фатаи.

Однако подопечные Леонида Слуцкого не сдались и, проявив волевые качества, не только сравняли счет, но и вырвали победу. Один мяч армейцы отыграли еще до перерыва благодаря удачным действиям Ахмеда Мусы. На 51-й минуте форвард оформил дубль, а на 78-й минуте Алан Дзагоев забил третий мяч в ворота "Спарты".

Стоит отметить, что на 64-й минуте пражская команда осталась в меньшинстве – за грубую игру с поля был удален Марек Матейовски.

Первая встреча этих команд, прошедшая 28 июля в Химках, закончилась со счетом 2:2. Таким образом, в следующий этап турнира вышел ЦСКА. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 7 августа.

Добавим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев продлил свою неудачную серию – он пропускает в 29-м матче Лиги чемпионов подряд.

