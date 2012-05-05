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Спорт

05 мая 2012, 22:34

Вагнер Лав сыграет в прощальном матче за ЦСКА

ЦСКА матчи

Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА бразилец Вагнер Лав проведет прощальный матч за свой прежний клуб. Соперником армейцев станет "Фламенго", нынешняя команда Лава, сообщает сайт Вести.ру.

Встреча должна состояться в июле 2012 года. Вагнер проведет по тайму в составах обеих команд. Детали матча будут обсуждены во время визита футболиста в российскую столицу, который запланирован на 7 мая. Вагнер Лав намерен поддержать свой бывший клуб в домашнем игре с "Кубанью" 8 мая.

Вагнер Лав перешел во "Фламенго" 25 января 2012 года. В составе армейцев он сыграл 244 матча, забив 117 мячей. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, двукратным чемпионом России в 2005 и 2006 годах. и пятикратным обладателем Кубка страны.

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