Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2015, 20:30

Спорт

Столичный ЦСКА продлил свою безвыигрышную серию до четырех матчей

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Столичный ЦСКА продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей. Москвичи проиграли в гостях пермскому "Амкару" со счетом 0:2.

Счет был открыт на 37-й минуте встречи. Алихан Шаваев получил передачу от партнера в центре штрафной площади и нанес неотразимый удар по воротам Игоря Акинфеева.

На 80-й минуте преимущество хозяев удвоил экс-армеец Александр Салугин. Он замкнул фланговый прострел в сутолоке у ворот ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА терпит третье поражение в четырех последних матчах Российской футбольной премьер-лиги. Единственным клубом, который не сумел в этом отрезке обыграть коллектив Леонида Слуцкого, оказался махачкалинский "Анжи".

"Красно-синие", тем не менее, остаются на первой строчке в турнирной таблице РФПЛ. На их счету 37 очков. Отрыв от ближайшего конкурента – "Ростова" – составляет шесть баллов.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2015/2016
ЦСКА РФПЛ Амкар футбольные матчи обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика