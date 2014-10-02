Форма поиска по сайту

02 октября 2014, 18:45

Спорт

ЦСКА обыграл "Металлург" и продлил победную серию

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА нанес крупное поражение новокузнецкому "Металлургу" и продлил победную серию до восьми игр.

Встреча в Новокузнецке закончилась со счетом 6:1 в пользу армейцев, в составе которых отличились Денис Денисов, Дамир Жафяров, Игорь Волков, Владимир Жарков и Александр Радулов, оформивший дубль. У "кузни" единственный гол на счету Александра Комаристого.

После этой победы армейцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч ЦСКА проведет 4 октября в гостях с "Адмиралом" из Владивостока.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА КХЛ Металлург

