Фото: M24.ru

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) временно приостановила закупки нового подвижного состава. Об этом в ходе встречи с пассажирами сообщил гендиректор компании-перевозчика Михаил Хромов, передает Агентство "Москва".

"Закупки пока приостановлены. Мы обратились с этим вопросом в правительство России. В прошлом году мы купили 30 поездов в совокупности, а количество поездов, которые надо приобретать – 25–27. Прибыль у нас прекратилась, так как с 1 января 2015 года мы платим за инфраструктуру в 25 раз больше, чем раньше", – сказал Хромов.

Ранее сообщалось, что ЦППК заключила контракт на поставку 286 вагонов Демиховского машиностроительного завода в 2015 году.

В департаменте по связям с общественностью компании в конце декабря 2014 года сообщили, что ЦППК может пересмотреть свою инвестиционную программу на 2015 год в связи с изменением учетной ставки Центробанка.

Так, сообщалось, что перевозчик оценивал потенциальные эффекты и их влияние на стоимость приобретения подвижного состава в 2015 года. Кроме того, компания проводила консультации с субъектами России и производителями подвижного состава для нахождения оптимального решения. При этом пояснялось, что программа обновления подвижного состава является приоритетной для компании.

ОАО "Центральная ППК" – российская пригородная пассажирская компания. Ее доля в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80 процентов.