На Киевском направлении МЖД установят автоматы для печати электронных билетов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центральная пригородная пассажирская компания установит устройства для печати посадочных купонов, которые выдаются после покупки электронного билета. Их установят на 19 станциях Киевского направления, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Устройства позволят печать посадочные купоны на остановочных пунктах, не оборудованных кассовыми модулями и билетопечатающими автоматами. Также с помощью устройств можно будет распечатать посадочные купоны во внепиковое и ночное время на остановочных пунктах с некруглосуточным режимом работы каналов продаж. ЦППК планирует поставить устройства на сумму около 8 миллионов рублей.

"Данные устройства компания устанавливает для того, чтобы усилить борьбу с безбилетным проездом, повысить сборы по оплате проезда и усилить контроль за пассажироперевозками", – говорится в документе.

Ранее директор по операционной деятельности ЦППК Владимир Козлов сообщил, что компания запустила мобильное приложение, с помощью которого можно покупать билеты на электрички и оплачивать банковской картой. Он рассказал, что мобильное приложение ЦППК можно бесплатно скачать в App Store или Play Market.

Если телефон пассажира будет оборудован системой NFC (Near field communication – "ближняя бесконтактная связь", технология которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров), то надо оплатить билет, приложить телефон к турникету и пройти. Если телефон не оборудован данной системой, то билет необходимо распечатать.