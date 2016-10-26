Ярмарка "Московская старина" перенесет гостей в прошлое

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В эти выходные, 29 и 30 октября, гости ЦДХ смогут совершить путешествие в прошлое: там откроется ярмарка "Московская старина".

Коллекционеры, любители антиквариата и винтажа отведут на ярмарке душу. На ней представят предметы быта, одежду, посуду, украшения, серебро и многое другое по вполне приемлемым ценам. Мероприятие пройдет в новом для Москвы демократичном формате антикварной торговли.

Множество небольших магазинчиков и частники выставят свои "драгоценности" на продажу, и среди советских фарфоровых фигурок, ваз ар-деко, необычных нарядов и массивных украшений, вполне возможно, найдутся ваши мечты.

Помимо торговли на ярмарке начнут работу эксперты-консультанты по атрибуции и оценке антиквариата, которые помогут и установить точную цену предметов, и посоветуют, где и как можно отреставрировать вещи. На "Московскую старину" приедут и реконструкторы. Они великолепно знают быт прошлых эпох, носят камзолы и военную униформу, разбираются в амуниции.

Реконструктор Алексей Темников раскроет посетителям исторические тайны: как французские офицеры в 1812 году стали причиной истребления леопардов, почему отстали наполеоновские обозы и как ночные горшки с изображением Наполеона появились на европейских блошиных рынках.

Галерея классической фотографии покажет экспозицию, созданную из снимков начала XX века "Какими были наши прадеды", а маленьким посетителям расскажут, кто такие коллекционеры и как ими становятся.