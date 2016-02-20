На "Первозданной России" покажут звероящеров и мультфильм о Тимуре и Амуре

Фото предоставлено организаторами

25 февраля в ЦДХ завершится фестиваль "Первозданная Россия". Таким образом, у гостей мероприятия остаются считанные дни, чтобы успеть полюбоваться фотографиями дикой природы нашей страны и поучаствовать во встречах, мастер-классах и лекциях, напоминают организаторы.

21 февраля посетителей ждет мультфильм, посвященный необычной дружбе между тигром Амуром и козлом Тимуром. В течение месяца дети лепили из пластилина этих животных под руководством известных режиссеров-мультипликаторов и директора Приморского сафари-парка Дмитрия Мезенцева. Затем профессиональные аниматоры создали настоящий мультфильм.

Проведут также церемонию награждения победителей конкурса детского рисунка "Дикие кошки России". Кроме того, здесь представят новый проект, главные герои которого – "русские" звероящеры. Они жили около 250-300 миллионов лет назад. Посетители узнают, чем питались древние животные, как они жили и многое другое.

22 февраля на фестивале – день Арктики. Гости узнают, как делать фотографии при температуре ниже -50 градусов и какие процессы происходят подо льдом водоемов.

Андрей Гусельников, журналист из Екатеринбурга, расскажет о тайнах знаменитого перевала Дятлова.



23 февраля пройдет день Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В связи с эти все желающие пройдут обряд очищения, научатся обрабатывать изделия из рыбьей кожи и исполнять танцы народов севера.