На 18 участках "Моей улицы" закончили ремонт дороги

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Строители закончили ремонт дорожного покрытия и убрали провода под землю на 18 участках программы "Моя улица", передает mos.ru.

Новое мощение можно увидеть на Пушкинской площади, на Бульварном кольце, на участке Таганской улицы, на Большой Якиманке, в Калашном и Настасьинском переулках, на Малой Дмитровке, Воздвиженке, в Староваганьковском, Крестовоздвиженском и Черниговском переулках.

На Бульварном кольце положили 4,4 тысячи квадратных метров плитки и 2 тысячи метров бортового камня. Уже замостили участки Тверского, Никитского, Чистопрудного, Сретенского, Рождественского, Страстного бульваров, а также Тургеневской площади.

Всего рабочие убрали шести тысяч погонных метров проводов, для этого пришлось проложить более двух километров канализации под землей и установить колодцы.

Работы проходят не бесконтрольно: за качеством организации площадок следит Центр организации дорожного движения. Его инспекторы и патрули на машинах ежедневно контролируют ход работ. "Они (инспекторы) проверяют площадки на наличие сигнальных ламп, специальных ограждений для пешеходов. Кроме того, они проверяют, не перекрыты ли полосы, которые должны остаться свободными для автомобилистов), – рассказали в пресс-службе ЦОДД.

Этой весной в столице стартовал новый этап работы по программе "Моя улица". Новый облик обретут 52 улицы в историческом центре Москвы, семь въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей и 14 площадей перед станциями метро. Началось благоустройство города прошлым летом, уже преобразились 47 улиц.