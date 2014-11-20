Заторы на столичных дорогах в четверг вечером достигли 9 баллов

Фото: ТАСС/Иван Гущин

Движение по дорогам Москвы в эти часы сильно затруднено. Портал "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность трасс на девять баллов из десяти возможных.

Особенно сложно проехать по центру города. Садовое кольцо с внешней стороны практически полностью "замкнулось". Свободно можно проехать только от Павелецкого вокзала до станции метро "Таганская", а также от станции метро "Смоленская" до 1-го Неопалимовского переулка. По внутренней стороне кольца быстро можно доехать от станции метро "Сухаревская" до улицы Машкова.

Перегружено и Бульварное кольцо. Чуть свободнее остальных участков Чистопрудный бульвар при движении от станции метро "Чистые пруды" до площади Покровских ворот. Стоят также набережные Москвы-реки и основные вылетные магистрали при движении в сторону области. Заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе, на Кутузовском, Ленинском и Мичуринском проспектах и на проспекте Вернадского. Стоят Каширка, Варшавка и Ленинградка.

Напряженная дорожная ситуация создалась на Люблинской улице, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах.

По внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) можно без проблем доехать от Рижского вокзала до Лефортовского тоннеля. По внутренней стороне - от Волгоградского проспекта до Угрешского путепровода. На МКАД самый напряженный трафик на западной части внешней стороны - от 57 км кольцевой до Ленинского шоссе. Длина затора превышает 10 километров. Водители могут потратить на преодоление этого участка больше часа.

Кроме того, на кольцевой образовались два затора длиной 12 и 10 км: на внешней стороне от улицы Поляны до пересечения с Каширским шоссе и на внутренней - от Ярославского шоссе до Шоссе Энтузиастов.