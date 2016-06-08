Форма поиска по сайту

08 июня 2016, 16:42

Город

Cтену Белого города в центре Москвы сделают музеем под открытым небом

В среду археологи обсудят музейное будущее Тверской улицы

Стену Белого города на Хохловской площади планируют сделать музеем под открытым небом, передает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы Мосгорнаследия Леонида Кондрашова.

Стену построили в XVI веке по проекту зодчего Федора Коня. В средние века это была самая протяженная крепостная стена в России. До конца XVIII века обветшавшую крепость разобрали на кирпичи. Затем на месте кольца стен Белого города обустроили Бульварное кольцо.

По словам главного археолога столицы, в начале мая участники голосования на портале "Активный гражданин" поддержали идею музеефицировать Хохловскую площадь и открыть свободный доступ к стене для всех желающих.

