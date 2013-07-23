Стали известны номинанты на Букеровскую премию

Фото: themanbookerprize.com

Сегодня, 23 июля, стали известны номинанты на одну из самых престижных наград в мире английской литературы - "Букеровскую премию".

В этом году на главный приз будут претендовать: Таш Оув ("Пятизвездочный миллиардер"); Элеонора Каттон ("Светильники"); Джим Грейс ("Урожай"); Элисон Маклеод ("Неразорвавшаяся бомба"); Рут Озаки ("Сказка о бытии"); Ева Харрис ("Замужем за Чанни Кауфманом"); Ноувайолет Булавайо ("Нужны новые имена"); Ричард Хаус ("Убийства"); Элисон Маклеод ("Неразорвавшаяся бомба"); Шарлотта Мендельсон ("Почти англичанин"); Дональд Райан ("Сердце-волчок"); Джумпа Лахири ("В низине"); Колум Маккан ("Через Атлантику"); Колм Тайбин ("Заветы Мэри").

Напомним, Букеровская премия присуждается автору за роман, написанный на английском языке. Главное условие конкурса: автор должен проживать в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Победитель номинации становится обладателем чека на сумму 50 тысяч фунтов стерлингов.

Премию присуждают по следующей схеме. Каждый год создается специальный консультативный комитет, в котором присутствуют два издателя, один представитель от каждого писателя, литературные агенты, библиотекари, книготорговцы и специалисты Фонда Букеровской премии.

Этот комитет составляет список из сотни книг и утверждает жюри из пяти человек, в которое входят писатели, представители науки, литературные критики и другие знаковые общественные персоны.

Начиная с конца июля - начала августа, по итогам предварительного отбора, жюри оглашает так называемый "лонг-лист" (длинный список), в котором значатся от 12 до 13 имен и названий произведений.

В сентябре из длинного списка формируется "шорт-лист" (короткий список) будущих номинантов премии, состоящий обычно из шести участников.

Победитель Букеровской премии объявляется в октябре.