Посольство России в Британии пошутило в Twitter над газетой The Times

Фото: YAY/ТАСС

Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times в своем микроблоге в Twitter, сообщает "Газета.ру".

Посольство опубликовало фотографию полосы газеты со статьей "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй". Под фото диппредставительство написало: "Слава Богу, на этот раз не Россия".

Praise God it's not Russia this time pic.twitter.com/irebYz8aKE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 4, 2017

3 мая премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в стране. Она отметила, что позицию государства в переговорах по ЕС пресса отражает неверно. В Брюсселе есть те, кто не хочет, чтобы эти переговоры стали успешными, сказала Мэй.