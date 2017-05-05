Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 13:00

В мире

Посольство России в Британии пошутило в Twitter над газетой The Times

Фото: YAY/ТАСС

Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times в своем микроблоге в Twitter, сообщает "Газета.ру".

Посольство опубликовало фотографию полосы газеты со статьей "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй". Под фото диппредставительство написало: "Слава Богу, на этот раз не Россия".

3 мая премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в стране. Она отметила, что позицию государства в переговорах по ЕС пресса отражает неверно. В Брюсселе есть те, кто не хочет, чтобы эти переговоры стали успешными, сказала Мэй.

Накануне перед выборами был распущен парламент Британии. Сообщалось также, что итоги референдума о выходе государства из ЕС могут пересмотреть после того, как страна выберет новый парламент 8 июня.
