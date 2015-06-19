В Москве пройдет День памяти и скорби

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

С 18 по 22 июня в Москве пройдут мероприятия в рамках патриотической акции "Вахта памяти". Они состоятся на Болотной площади, Крымской набережной, в Александровском саду и на других площадках.

Основное действие акции начнется 21 июня в 23.00 на Болотной площади, а 22 июня на Преображенском кладбище представители общественных объединений проведут памятную церемонию с возложением цветов к Воинскому мемориалу.

Пройдет также акция "Линия Памяти" – в ночь с 21 на 22 июня. Ее участники выстроятся в импровизированную линию, после чего по ней пройдет зажжение "свечей памяти".

Во всех акциях будут участвовать ветераны ВОВ, патриотические клубы и молодежные организации.

Кроме того, 21 июня в одиннадцати московских парках состоится отрытый показ фильма "Брестская крепость" Александра Котта и Игоря Угольникова. В центре сюжета – оборона Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецких фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.

Кинопоказ откроется в летнем кинотеатре "Пионер" в Сокольниках в 22.00. На нем будет присутствовать руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, Александр Котт, Игорь Угольников, а также исполнители главных ролей – Александр Коршунов и Алексей Копашов.