В Бразилии потерпел крушение самолет с членом Верховного суда на борту

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Легкий двухмоторный самолет разбился в море у побережья штата Рио-де-Жанейро на востоке Бразилии, сообщает агентство Рейтер.

Предположительно, на борту самолета находился член Верховного суда Бразилии Теори Заваски, принимавший участие в антикоррупционном расследовании "Автомойка".

В ходе поисковой операции один из членов экипажа был найден живым недалеко от места крушения. Всего в самолете, который принадлежал предпринимателю Карлосу Альберто Фильгерасу, владельцу отелей в Сан-Паулу, находились четыре человека