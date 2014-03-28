В "Боярских палатах" можно будет посидеть с героями пьес Достоевского

В этом году в рамках творческой лаборатории "Место действия" в "Боярских палатах" Союза театральных деятелей покажут пять специальных театральных проектов: "Тихие песни" режиссера Дениса Азарова, "Музей Достоевского" Семена Серзина, "Моя жизнь" Вячеслава Тыщука, "Преступление и наказание" Олега Еремина, Class Act Юрия Квятковского и Алексея Розина

"Преступление и наказание". Фото: Предоставлено организаторами

13 апреля состоится премьера постановки "Преступление и наказание" –трилогии, основанной на одноименном романе Достоевского. В основе каждой лежит история героя: Родион Раскольников, его сестра Дуня и Свидригайлов. Основная часть спектакля - манифест Раскольникова на тему "Тварь я дрожащая или право имею" и словесная дуэль между современными Раскольниковым и Порфирием. Один из них - ушедший в подполье социопат, второй - представитель тотальной госмашины.

В октябре зритель увидит спектакль "Тихие песни", основанный на поэтических текстах Александра Блока "Возмездие" и "Двенадцать". Стоит отметить, что одна-единственная актриса читает стихи в народной манере, сохраняя при этом поэтическую строку. Постановка состоит из голоса, предметов, света и текста. Зрителей рассадят так, что каждому будет видна только небольшая часть действия.

Также в октябре состоится премьера спектакля Class Act, работа над которым будет проходить по одноименной технологии, авторы которой - драматурги и режиссеры эдинбургского театра Travers. Сначала актеры несколько дней пишут короткие пьесы на свободную тему, после чего тексты передают режиссерам-постановщикам. Для постановки задействуют все залы палат, и каждую пьесу будут играть в разных комнатах. В основе постановок - реальные истории людей, которых они встречают на митингах, вокзалах, в школах, институтах, клубах, на улице и дома.

"Музей Достоевского". Фото: Предоставлено организаторами

В ноябре поставят спектакль "Моя жизнь", который осмысляет тенденции общества, связанные с подъемом гражданской активности и с зарождением современного гражданского общества. Спектакль и пьеса основаны на истории Ильи Фарбера, произведении Льва Николаевича Толстого "И свет во тьме светит" и повести Антона Павловича Чехова "Моя жизнь". Эта трагикомедия посвящена современным русским идеалистам.

В декабре в "Боярских палатах" поставят спектакль "Музей Достоевского". Он воссоздаст атмосферу петербургского трактира XIX века, в котором будут находиться персонажи произведений Достоевского: Раскольников, Ставрогин, Мармеладов и другие. Зритель сможет присесть к герою, помолчать, послушать его или задать вопрос.