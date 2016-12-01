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01 декабря 2016, 02:06

ЧП

Участок Боровского шоссе перекрыли из-за подозрительного автомобиля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На участке Боровского шоссе от МКАД до улицы 50-летия Октября полицейские обнаружили подозрительный автомобиль без номерных знаков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Внедорожник "Митцубиси Паджеро" обследуют саперы на предмет нахождения в ней взрывчатки. Движение на участке в сторону центра города и области полностью перекрыто.

В настоящее время все автомобили и общественный транспорт объезжают закрытый участок, отъезжая в сторону железнодорожной станции Сколково.

Боровское шоссе саперы взрывчатка автомобиль чп

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