Участок Боровского шоссе перекрыли из-за подозрительного автомобиля

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На участке Боровского шоссе от МКАД до улицы 50-летия Октября полицейские обнаружили подозрительный автомобиль без номерных знаков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Внедорожник "Митцубиси Паджеро" обследуют саперы на предмет нахождения в ней взрывчатки. Движение на участке в сторону центра города и области полностью перекрыто.

В настоящее время все автомобили и общественный транспорт объезжают закрытый участок, отъезжая в сторону железнодорожной станции Сколково.