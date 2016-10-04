Эпизод битвы за Москву реконструируют на историческом фестивале

Фото: Министерство культуры РФ

Масштабную реконструкцию эпизода битвы за Москву увидят посетители военно-исторического фестиваля "Москва за нами. 1941 год", посвященного 75-летию сражения, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Мероприятие пройдет в музее-заповеднике "Бородинское поле" 8 и 9 октября. В нем примут участие военно-исторические клубы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, воссоздающие униформу, вооружение и снаряжение противоборствующих армий периода Второй Мировой войны.

На фестивале реконструируют картину контрудара тактического значения советских войск по укрепленным позициям немецко-фашистских захватчиков. Будет задействовано более десяти единиц точных копий военной техники, в том числе бронемашины, танки, минометы. Запланировано участие исторической авиации.