Фильм Бориса Хлебникова попал в основной конкурс кинофестиваля в Карловых Варах

Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова попал на конкурс международного фестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает Variety.

В новой картине Хлебникова рассказывается о талантливом враче скорой помощи. Герой фильма Олег переживает кризис семейных отношений и пытается разобраться в себе.

В главных ролях – Александр Яценко и актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили осенью 2016 года в Ярославле.