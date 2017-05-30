Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 17:54

Фильм Бориса Хлебникова попал в основной конкурс кинофестиваля в Карловых Варах

Фото: facebook.com/aritmiafilm

Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова попал на конкурс международного фестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает Variety.

В новой картине Хлебникова рассказывается о талантливом враче скорой помощи. Герой фильма Олег переживает кризис семейных отношений и пытается разобраться в себе.

В главных ролях – Александр Яценко и актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили осенью 2016 года в Ярославле.

52-й международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 30 июня по 8 июля.
Всего в основной конкурсной программе представлено 12 кинокартин. Так, за победу поборются фильм Кшиштофа Краузе "Птицы поют в Кигали", картина Георгия Овашвили "Хибула", фильм Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец", криминальный триллер Питера Бебьяка "Линия" и другие.
