Фильм Бориса Хлебникова попал в основной конкурс кинофестиваля в Карловых Варах

Фото: facebook.com/aritmiafilm
Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова попал на конкурс международного фестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает Variety.
В новой картине Хлебникова рассказывается о талантливом враче скорой помощи. Герой фильма Олег переживает кризис семейных отношений и пытается разобраться в себе.
В главных ролях – Александр Яценко и актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили осенью 2016 года в Ярославле.
Всего в основной конкурсной программе представлено 12 кинокартин. Так, за победу поборются фильм Кшиштофа Краузе "Птицы поют в Кигали", картина Георгия Овашвили "Хибула", фильм Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец", криминальный триллер Питера Бебьяка "Линия" и другие.