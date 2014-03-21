Датская Лана Дель Рей и нестыдный Фаррелл Уильямс: альбомы марта

Борис Болелов

Альбом датской Ланы Дель Рей - певицы MØ - No Mythologies to Follow, а также ровная, но уверенная пластинка G I R L Фаррелла Уильямса. Ведущий программы "Афиша" Борис Болелов рассказывает, какие мартовские альбомы впечатлили его сильнее других и на какие концерты обязательно стоит сходить в ближайшее время.

Фаррелл Уильямс после некоторого отсутствия громко вернулся в 2013-м, записав вместе с Daft Punk "песню года всея земли". Еще один супер-хит он сделал вместе с Робином Тиком, который и не существовал для обычных слушателей до выхода песни Blurred Lines. Потом был самый длинный в истории клип: "24 часа счастья" - видео на песню Happy. И, конечно, церемония Грэмми - кажется, Фаррелл в своей дурацкой шляпе и не уходил со сцены: пел со Стиви Уандером, получал статуэтки вместе в Daft Punk, получал статуэтки как продюсер и вообще был одним из главных героев премии. Все это было тщательной подготовкой к релизу лишь второго (!) сольного альбома. Предыдущий вышел аж восемь лет назад. Все эти годы Фаррелл был в тени, но при этом оставался едва ли не главным продюсером в американской поп-музыке. Делал ремиксы, подпевал, продюсировал треки и помогал артистам в диапазоне от Aloe Blacc’а и Desttiny’s Child до Woodkid’а и Scissor Sisters.

В общем, от альбома G I R L ждали чего-то невероятного и умопомрачительного. И, кажется, не дождались. Релиз дебютировал на второй позиции Billboard 200 и за первую неделю разошелся тиражом 70 тысяч копий, а через семь дней уже опустился до пятой позиции. До прошлогодних успехов Daft Punk или Джастина Тимберлейка, конечно, далековато. Да и хитов масштаба Happy на диске больше не нашлось. Отличные треки Gust of Wind с Daft Punk, Lost Queen, Brand New, записанный с Justin’ом Timberlake’ом - тоже вполне себе хит, но не Get Lucky.

Фаррелл Уильямс. Фото: facebook.com/Pharrell

Хотя, на самом деле, диск G I R L этим и хорош - это ровная, прекрасно сделанная, нестыдная поп-музыка. Я, например, жутко устал от Pitbull, Майли Сайрус и певицы Ke$ha - от этой упругой глянцевой попсы, напоминающей о египетских аниматорах и сочинских пляжных ресторанах с пластиковыми стульями и поддатыми краснощекими туристами. Видно и слышно на кого ориентируется Фаррелл: Jackson’s 5, Стиви Уандер и Марвин Гэй. У него хороший вкус и чувство стиля. Слышно, что музыку действительно играли, а не вынимали из ноутбука. И, если такой звук будет этим летом в моде, если эта музыка будет звучать в сочинских и крымских кафе - я лично обниму каждого краснощекого туриста, который будет сидеть в этом кафе, поедая пахлаву и покачивая головой в такт.

Обложка альбома No Mythologies to Follow певицы MØ. Фото: facebook.com/MOMOMOYOUTH

Певица MØ, по паспорту Karen Ørsted, в тренде с начала 2013-го. После первого же клипа датчанке выдали такой кредит доверия, что его хватило на год - альбом No Mythologies to Follow вышел только сейчас. Весь год барышня ловко удерживала внимание и подогревала интерес к себе: поработала с Diplo - моднейшим продюсером тверк-дэнс-музыки, выпустила еще пару видео, и один мини-альбом, а летом приезжала с концертом в Москву - на фестиваль в сад "Эрмитаж". Тем не менее первая ее песня была лучшей. Пока не вышел альбом.

MØ. Фото: facebook.com/MOMOMOYOUTH

MØ очень ловко балансирует между проникновенностью Ланы Дель Рей и Люкке Ли и поп-стандартами 1990-х вроде Mark’oh и Spice Girls. Притом, что в 14 лет - девушка рубила с подружками панк-рок, ездила в туры и таскалась по сквотам. Сегодня панк-роком ее музыка и не пахнет, зато есть наплевательское отношение к рамкам и границам, хочется ей “как у Spice Girls”, но северная душа не дает - получается как бы Spice Girls, но с атмосферой Sigur Ros. И это прекрасно. Например, Gone and Found с первых секунд швыряет меня лет на 17 назад - прямо на дискотечный "медляк" где-то в Прибалитке. Притом, что музыка - новая, а не какие-нибудь The Bangles. Однако бьет в самое сердце и вытаскивает именно те подростковые чувства, которые когда-то вызывала песня Eternal flame.

MØ - как бы апгрейд "новых тихих поп-девушек" - Tove lo, Banks, London Grammar и тому подобное. Карен тоже вдумчивая, глубокая и где-то меланхоличная, но не такая занудная. Посмотрите видео в котором она рассказывает про родной городок и водит оператора по дому своих родителей - вы не сможете в нее не влюбиться. Карен абсолютно деревенская девочка - настоящий селф-мэйд (в отличие от той же Ланы Дель Рей). Альбом No Mythologies To Follow вышел на лейбле Sony, а это значит, что будет еще много красивых клипов, ротаций и, надеюсь, премий по итогам года.

MØ. Фото: facebook.com/MOMOMOYOUTH

И, независимо от премий и итогов, - надо обязательно попасть на ее концерт, который состоится в клубе "Москва Hall" 31 марта. Там и увидимся.

Борис Болелов