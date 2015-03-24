Сегодня в СМИ: Подробности в деле об убийстве Немцова и новый завод Volkswagen

Фото: M24.ru

МТС снизит цены на роуминг в популярных у туристов странах

Оператор сотовой связи МТС снизит цены на роуминг в 26 странах, популярных у туристов, пишет газета "Ведомости".

Одновременно с этим компания в полтора раза поднимет стоимость тарифа "Ноль без границ". Повышение связано с ростом курса иностранных валют – доллара и евро.

"Эльдорадо" планирует расширить ассортимент

Сеть магазинов электроники "Эльдорадо" планирует расширить ассортимент за счет непрофильных товаров, сообщает газета "Ведомости".

Помимо ритейлера, увеличением числа категорий товаров озаботились и другие крупные игроки: Media Markt, "Юлмарт" и "Ситилинк".

Столетнюю пятиэтажку в ЦАО отремонтируют

Власти столицы согласовали проект капитального ремонта 115-летнего дома на Нижней Масловке, пишет "Вечерняя Москва".

Ранее здание признали аварийным и хотели снести, но потом было решено провести ремонт.

При реконструкции здания рабочие постараются сохранить его исторический облик. Аналоги дома на Нижней Масловке можно увидеть на Тверских-Ямских улицах.

Минобрнауки увеличит число вузов, получающих дополнительное финансирование

Минобрнауки России увеличит количество вузов, которые получают дополнительное финансирование, чтобы к 2020 году пять из них попали в мировые рейтинги, сообщает "Коммерсантъ".

В настоящее время в программу включены 14 высших учебных заведений. Правительство на эту инициативу ответило, что бюджет не предусматривает дополнительных расходов.

Пенсионный фонд начал передавать "размороженные" пенсионные накопления

Впервые после объявление о "заморозке" пенсионных накоплений ПФР начал передавать эти средства в фонды и управляющие компании, пишет "Коммерсантъ".

Первыми средства получил ВЭБ, затем очередь дойдет до частных управляющих компаний и только потом – до пенсионных фондов.

Убийством Бориса Немцова занялись лингвисты

По делу об убийстве Бориса Немцова назначена лингвистическая экспертиза, которая должна установить, содержались ли в корреспонденции, направленной политику, угрозы, передает "Коммерсантъ".

При этом никто из пятерых обвиняемых по делу в переписке с жертвой не состоял.

Издательства должны направить в Минобрнауки заключения экспертов на электронные книги

Издательства, занимающиеся выпуском учебников, должны направить в Минобрнауки заключения экспертов на электронные версии книг, сообщает "Российская газета".

Книги должны полностью соответствовать бумажной версии, при этом приложения должны предусматривать интерактивные приложения.

Каждый набор учебников, который разместят в онлайн-магазинах приложений, будет защищен и жестко привязан к учетной записи пользователя.

Volkswagen хочет построить в Калуге завод по производству двигателей

Немецкий концерн Volkswagen планирует построить в Калуге завод по производству двигателей, передает "Российская газета".

На автомобильном конвейере российского завода, занимающегося сборкой, может начаться сокращение персонала, но сотрудники смогут перейти на новое производство по выпуску двигателей.

Эксперты опробовали новые упражнения ГИБДД

Инструкторы по вождению опробовали на себе новые упражнения, которые должны ввести на экзаменах при сдаче на права, сообщает "Российская газета".

На тестах присутствовали сотрудники ГИБДД, которые должны передать итоги испытаний своему руководству.