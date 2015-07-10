Вопрос об установке памятного знака Немцову рассмотрят 14 июля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит вопрос об установке памятного знака Борису Немцову 14 июля, сообщается на сайте МГД.

Ранее в Мосгордуму поступило обращение оппозиционных политиков с просьбой установить памятный знак на месте убийства Бориса Немцова в Москве.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сейчас по делу об убийстве политика продолжается следствие. Обвиняемыми проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Защитники семьи Немцова ходатайствовали о допросе высокопоставленных чиновников Чечни, в том числе Рамзана Кадырова. В обращении говорилось, что к организации покушения "могут быть причастны высшие должностные лица руководства Чечни и руководители силовых структур республики".