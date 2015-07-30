Большой театр не продлил контракт с Сергеем Филиным

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин на встрече в конце сезона с художественным руководителем балета Сергеем Филиным сообщил ему, что его контракт по истечении срока действия (март 2016 года) продлен не будет. Об этом сообщается на официальном сайте Большого театра.

"Сергей Филин продолжит работать практически в течение всего предстоящего сезона, отвечая за выпуски новых постановок, вопросы текущей жизни балетной труппы театра и ее гастроли.

Владимир Урин также предложил Сергею Филину в дальнейшем сотрудничество с Большим театром в ином качестве. В настоящее время обсуждаются детали этой работы. Как только С. Филин примет решение, это будет сообщено средствам массовой информации. О том, кто возглавит в будущем балет Большого театра, Владимир Урин планирует объявить в начале сезона после сбора труппы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Большого театра отметила, что руководство не будет давать по этому поводу никаких других комментариев, дополнительных сведений и интервью.

В свою очередь ТАСС акцентирует внимание на словах гендиректора, который, в частности, заявил, что решение не продлевать контракт "связано с делами внутренней жизни театра". Кроме того, деятельность Филина Урин оценивает положительно.

Гендиректор ГАБТа также уточнил, что должность художественного руководителя балета Большого театра с 18 марта 2016 года прекратит свое существование. Вместо нее планируется учредить должность директора балетной труппы, обязанности которого будут нацелены на организационную деятельность и формирование репертуарной стратегии. "Директор призван заниматься формированием труппы, следить за своевременным и качественным выпуском спектаклей, выполнением гастрольного графика", - рассказал Владимир Урин.

Напомним, в июне Сергей Филин перенес 34-ю операцию по восстановлению зрения после нападения на него в январе 2013 года. В настоящий момент он чувствует себя хорошо и даже сам водит автомобиль. На прошлой неделе во время встречи с журналистами худрук балета Большого театра заявил, что судьба его контракта - это "прерогатива гендиректора театра", и сам он желает достойно доработать на посту до 18 марта 2016 года.