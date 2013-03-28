Большой театр отметит юбилей "Весны священной" фестивалем

Фестиваль "Век "Весны священной" стартует в Большом театре

Легендарный балет "Весна священная" Игоря Стравинского отмечает юбилей. Сто лет назад его впервые увидела парижская публика. В честь годовщины с 28 марта по 21 апреля в Большом театре пройдет фестиваль "Век "Весны священной" – век модернизма". Открывается он премьерами балетов "Весна священная" в постановке Татьяны Багановой и "Квартиры" хореографа Матса Эка.

Хореограф Татьяна Баганова не стала менять структуру музыки в "Весне священной" и решила пойти по тому же пути, что изначально избрал Стравинский. Суть постановки не изменится. "Весна" сохранит свой ритуальный характер, а главной темой спектакля станет жажда.

"Люди, находящиеся в замкнутом пространстве, страдают без воды и пытаются всеми возможными способами найти ее. Совершают некие ритуальные действия, чтобы добыть воду и утолить мучающую их жажду. А главная составляющая "присутствия" на сцене — сиюминутное физическое состояние артиста", - рассказали в Большом театре.

Балет "Квартира" в постановке Матса Эка - это история повседневной жизни, разворачивающаяся в пространстве одной квартиры. Каждая ее часть – гостиная, кухня, ванная комната – обозначена определенными предметами. В ванной комнате – это биде, в гостиной – кресло, в кухне – плита.

Музыканты располагаются в глубине сцены и демонстрируются публике лишь в середине постановки. Со сменами картин, с каждым "перемещением" по квартире, меняется ритм. Сам танец заземлен – в нем масса движений на полу и множество приседаний.

"Ощущение невесомой легкости бытия в наделенных психологическими и философскими подтекстами опусах Эка сопрягается с ощущением гнетущей печали одиночества, непонимания, соперничества, вражды", - сообщили в театре.

Среди артистов Большого театра, прошедших кастинг у Матса Эка,— звезды труппы Мария Александрова, Марианна Рыжкина, Кристина Кретова, Семен Чудин, Андрей Меркурьев, Денис Савин и другие артисты. В спектакле также принимает участие прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Помимо этих двух премьер, в программе фестиваля заявлены современные спектакли и ретроспективы лучших интерпретаций новаторского балета русского композитора.