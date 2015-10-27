Итальянский начальник из Петербурга: как Махар Вазиев возглавил балет в Большом

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Вчера Большой театр стал ньюсмейкером. Было объявлено, что с апреля 2016 года балетную труппу ГАБТа возглавит Махар Вазиев. На этом посту он сменит нынешнего главу Большого балета Сергея Филина, контракт с которым дирекция решила не продлевать. В отличие от прошлых лет, когда бывало и так, что тот или иной руководитель в Большом театре узнавал о своем увольнении из СМИ, разговор о преемнике Филина дирекция ГАБТа вела давно. То, что имя преемника объявлено, как положено по мировым стандартам, задолго до даты перемен, означает, по словам директора ГАБТа Владимира Урина, "нормальный, цивилизованный, современный переход от одного руководителя к другому".

Кто такой Махар Вазиев? За какие заслуги его назначили директором балета в главном театре страны? Пятидесятичетырехлетний Вазиев – уроженец города Алагир в Северной Осетии. Профессиональное балетное образование он получил в Ленинградском хореографическом училище (ныне – Академия имени Вагановой). По окончании балетной школы был принят в труппу Театра оперы и балета имени Кирова (ныне – Мариинский театр). Много лет был премьером, танцевал главные партии во многих спектаклях.

С 1995 года Вазиев 13 лет руководил балетной труппой Мариинского театра. Считается, что с его приходом в петербургском балете началась новая эпоха. Требовательность Вазиева к артистам была велика, его считали жестким руководителем, и в балетных кругах ходили страшные рассказы о том, как после не совсем удачного, по мнению начальника, спектакля он, по горячим следам, ночью, заставлял артистов репетировать заново. Но именно тогда балет Мариинского театра (имевший конечно, и раньше высокую репутацию), многие начали называть лучшим в мире. В афише при Вазиеве появились невиданные ранее имена. Достаточно назвать два. Это великий хореограф двадцатого века Джордж Баланчин (кстати, классик американской и мировой культуры в молодости был Георгием Баланчивадзе и родился в Петербурге), а также наш современник, европейский постановщик Уильям Форсайт, чьи балеты, как и балеты Баланчина, радикально реформировали язык и стиль классического танца, выводя его на новый уровень. При поддержке Вазиева несколько балетов в Мариинском театре поставил Алексей Ратманский, тогда начинающий, а ныне всемирно известный хореограф.

А самое интересное – как Вазиев выстраивал отношения с русской балетной классикой. При нем впервые в России Мариинский театр осуществил уникальные реконструкции спектаклей классического наследия. Их попытались освободить от многолетних наслоений, внесенных позднейшими постановщиками и редакторами. Реконструкция основывалась на записях хореографического текста, хранящихся ныне в архивах Гарвардского университета в США. Записи делались в Императорском театре до революции 1917 года, а в Америке оказались потому, что их вывез в эмиграцию режиссер театра Николай Сергеев. Так на сцене "Мариинки", сотрудники которой основательно покопались в американских архивах, появились старые-новые балеты "Спящая красавица", "Баядерка" и "Пробуждение Флоры".



С 2009 года Вазиев руководит балетом миланского театра Ла Скала. После ухода из театра (поводом послужили разногласия с Валерием Гергиевым) бывшего главу Мариинского балета – как креативного и энергичного руководителя – рекомендовала в Милан Брижит Лефевр (тогда она возглавляла балет Парижской оперы). В Милане Вазиев успешно сотрудничал со знаменитыми театральными интендантами: сначала, со Стефаном Лисснером, последний год – с Александром Перейрой. Учился непривычному для российского балетного руководителя делу – взаимодействию с бурными итальянскими театральными профсоюзами, которые, чуть что не по ним, затевают забастовку. Заказал, среди прочего, постановку реконструированной старинной "Раймонды", включил в афишу балет на музыку Pink Floyd. И снова предоставил сцену Ратманскому, чтобы тот не только по-своему прочел гарвардскую балетную нотацию Сергеева при постановке авторской версии "Спящей красавицы", но и создал балет под названием "Опера" (мировая премьера на музыку Леонида Десятникова).

В 2011 году Вазиева уже пытались переманить в Большой театр – итальянский начальник из Петербурга получил предложение от тогдашнего директора Анатолия Иксанова. Но в последний момент ответил отказом.

Чего теперь можно ожидать от Вазиева в Большом театре? (Кстати, контракт с новым директором балета подписан на пять лет). Он наверняка привнесет в руководство российской труппой что-то из итальянского руководящего опыта, почерпнутого, по его словам, "в совершенно других условиях и культуре". Любопытно и то, как новый глава балета будет выстраивать "творческую встречу" двух российских балетных традиций. Ведь Вазиев – питомец петербургской балетной школы, традиционно соперничающей с московскими традициями исполнения классики. В Петербурге считают, что "они" более академичны, лучше выучены, а Москва, мол, танцует не так грамотно. В Москве же думают, что в Питере слишком много формальной правильности и слишком мало эмоций на сцене, а вот у нас … Что на самом деле осталось в исполнительской практике обоих театров от этих древних легенд, можно долго спорить. В любом случае фигура Вазиева станет своеобразным мостиком в процессе разумной творческой интеграции.

Кроме того, Владимир Урин возлагает серьезные надежды на организаторские способности Вазиева, на умение четко планировать и четко осуществлять планы. И, разумеется, новый директор балета будет принимать активное участие в формировании репертуара. Как сказал сам Вазиев, должность директора в мировой практике "включает в себя практически все". А Урин добавил: "При обсуждении различных вопросов при разности позиций складывалось впечатление, что на основные проблемы мы смотрим одинаково".

Просвещенные вкусы Вазиева – без излишнего радикализма и без склонности к махровому консерватизму – должны помочь Большому балету существовать в оптимальной системе творческих координат. То есть хранить накопленное богатство классики, идти в ногу с остальным миром (вживаться в мировой балетный контекст, как сказал Урин) и изобретать новое. Никаких конкретных планов и названий новый директор не озвучил. Но уже известно, что Вазиев серьезно задумывается о репертуаре Большого балета вплоть до 2018 года.

Майя Крылова