Лучшие спектакли недели: от "Дамы с камелиями" до панк-постановки Сукачева

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Балетная мелодрама со Светланой Захаровой в роли куртизанки, дерзкий панк-спектакль Гарика Сукачева и интеллигентная драма о циничных театральных нравах в "Маяковке" - выбор недели от нашего обозревателя Натальи Витвицкой.

"Дама с камелиями"

Главный балетный хит Большого театра поставил мэтр современной хореографии Джон Ноймайер. Если точнее – он перенес свой шедевр 40-летней давности ("Даму" знают и любят во всем мире) в Москву. В качестве саундтрека выбрал волшебно-романтичного Шопена – в балете звучат сонаты, прелюдии, полонезы и Фантазия гениального польского композитора.

Главную партию танцует прима Светлана Захарова. После премьеры многие критики сошлись на том, что роль куртизанки Маргариты Готье, влюбившейся в молодого дворянина и сбежавшей с ним от шумного света в сельскую глушь – одна из лучших в ее репертуаре. Кто не помнит сюжет, рассказываем - далее в историю любви вмешивается отец восторженного юноши, Маргарита соглашается "оставить в покое Армана" и почти мгновенно гибнет от чахотки. Захарова танцует не только любовь и страсть, но и делает видимой душевную боль и мучительное самопожертвование.

Главная интрига спектакля – перед зрителями не сама история, а воспоминания о ней. Арман на посмертном аукционе вещей умершей возлюбленной берет в руки то ее шляпку, то книгу. Его преследуют видения из прошлого. В танце флэшбеки – это три роскошных па-де-де Маргариты и Армана (одно из них — любимейший концертный номер во всех балетных дивертисментах мира). Хореография полна трепетными нюансами, эротичный подтекст очевиден. Еще один плюс - балет об обманутой любви не только фантастически красив, он еще и психологически точен. Первая встреча на балу, флирт на пленэре, сцены бешеной ревности – все это "считывается" в мизансценах без всяких слов. Зрителю, обожающему душераздирающие мелодрамы и отрицающему эпатаж в театре, настоятельно рекомендуем.

Также обращаем внимание – Светлана Захарова танцует 29 апреля и 2 мая, 1 и 3 числа в роли Дамы с камелиями можно будет увидеть другую приму Большого — юную Евгению Образцову, а 30 апреля — Нину Капцову.

Место : Большой театр : Большой театр Дата: 29 апреля — 3 мая



"Дама с камелиями". Фото: Елена Фетисова

"Таланты и поклонники"

Добротный психологический театр, который непременно придется по вкусу разношерстной московской публике. Адепты классики и ценители новаторских идей – все найдут здесь что-то "свое". Текст комедии Островского о жестоких нравах театрального закулисья режиссер Миндаугас Карбаускис оставил без купюр, органично "вписав" его в современный контекст: сегодня вопрос, как выжить таланту без денег, увы, опять актуален. Главную героиню – юную провинциальную актрису Сашу Негину страстно играет Ирина Пегова. Богачей, претендующих на нее – Игорь Костолевский и Михаил Филиппов. Наседку-маменьку, боящуюся слово лишнее сказать – Светлана Немоляева (актриса получила за эту работу "Золотую маску"), умного, но нищего жениха – Даниил Спиваковский. Скорости действию в прямом смысле добавляет оригинальная сценография. Большой сценический круг художник Сергей Бархин заставил вращаться, как гигантскую пластинку. И в финале, когда по нему, запыхавшись от счастья, несется Негина (она-таки "продалась" одному из богачей и уехала покорять столицу), невозможно не заметить, что бегает она по кругу. Идеальная метафора жизни, которую принято понимать как служенье муз.

Место : театр им. Маяковского : театр им. Маяковского Дата: 30 апреля



"Таланты и поклонники". Фото: пресс-служба театра

"Анархия"

Самый дерзкий хит в репертуаре театра "Современник" поставил "неприкасаемый" Гарик Сукачев. Рокера-режиссера заинтересовала пьеса британца Майкла Пэкера, в которой он описал историю панк-группы, собравшейся спустя 20 лет после своего распада, чтобы записать рекламный ролик банковских кредиток. В роли копии Сида Вишеса, Билли "Выкидыша", Сукачев закономерно увидел гражданина и поэта Михаила Ефремова. В образе его антагониста и по совместительству продюсера их группы – Дмитрия Певцова. Постаревшую и умирающую от рака возлюбленную главного героя играет Мария Селянская, добряка-барабанщика – Василий Мищенко. Четверка героев отказывается от возможности "срубить денег", когда узнает, что слова их песни "Люди из пластика" придется поменять. Как говорится, свобода не продается (театральная – тоже). И начинается – мат-перемат, стремительно пустеющие бутылки, показательно разодранный американский флаг, вспоротый живот, армия фанатов. Одним словом, панк как он есть.

Место: театр "Современник" театр "Современник" Дата: 3 мая



"Анархия". Фото: пресс-служба театра



Наталья Витвицкая