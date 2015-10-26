Худруком балетной труппы Большого театра стал Махар Вазиев

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Новым художественным руководителем балетной труппы Большого театра стал главный балетмейстер Ла Скала Махар Вазиев. На этой должности он сменит Сергея Филина, сообщает телеканал "Москва 24".

К свои обязанностям он приступит 18 марта 2016 года – по завершении контракта с Сергеем Филиным.

Напомним, что в июле этого года генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил художественному руководителю балета Сергею Филину, что его контракт по истечении срока действия (март 2016 года) продлен не будет. Однако Урин предложил Филину продолжить сотрудничество с Большим театром в другом качестве.

Большой театр не продлил контракт с Сергеем Филиным

Сергей Филин занимает должность худрука балета Большого театра с 2011 года. В январе 2013 года на него было совершено нападение: в лицо Сергею Филину плеснули кислотой. Артист был госпитализирован с ожогами лица и глаз, позже он улетел на лечение в Германию.

В организации преступления подозревался солист Большого театра Павел Дмитриченко, задержанный 5 марта 2013 года и арестованный по решению суда. Непосредственным исполнителем, по версии следствия, был ранее судимый сосед Дмитриченко по даче Юрий Заруцкий.

3 декабря 2013 года Дмитриченко признан виновным в организации покушения и приговорен к 6 годам колонии строгого режима, позднее Мосгорсуд сократил срок на полгода. В июне этого года Сергей Филин перенес 34-ю операцию по восстановлению зрения. В настоящий момент он чувствует себя хорошо и даже сам водит автомобиль.

На недавней встречи с журналистами худрук балета Большого театра заявил, что судьба его контракта – это "прерогатива гендиректора театра", и сам он желает достойно доработать на посту до 18 марта 2016 года.