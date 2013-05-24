Любимов представит в ГАБТе сокращенный вариант оперы "Князь Игорь"

Юрий Любимов. Фото: ИТАР-ТАСС

Режиссер Юрий Любимов сократил знаменитую оперу Александра Бородина "Князь Игорь", премьера которой состоится на исторической сцене Большого театра 8 июня. В постановке не будет арии хана Кончака, а также дуэта Кончаковны и Владимира.

Об этом РИА Новости сообщил музыкальный руководитель постановки, музыкальный руководитель ГАБТ, дирижер Василий Синайский.

По его словам, Юрий Петрович назвал музыкальный материал оперы, которая писалась в течение 18 лет, "рыхлым" и требующим переработки.

"Это сильный удар по музыке Бородина, и мне, как музыканту, конечно, обидно — мы потеряли очень красивые эпизоды, в том числе арию Кончака и замечательный дуэт Кончаковны и Владимира, — пояснил дирижер. — Но у Любимова очень жесткая театрально-режиссерская концепция. Ей следуют и два композитора, которые работали над партитурой — Владимир Мартынов и Павел Карманов. Поэтому это будет абсолютно любимовское прочтение истории о князе Игоре", - отметил собеседник агентства.

Репетиции оперы проходят в штатном режиме, уже состоялось несколько корректур.

Напомним, что 95-летний режиссер Юрий Любимов вышел на работу в ГАБТ 30 апреля. Первоначально премьера "Князя Игоря" была назначена на середину декабря 2012 года. Тогда режиссер почувствовал себя плохо, и спектакль перенесли.