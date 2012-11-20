Балерина Майя Плисецкая отмечает день рождения

Майя Плисецкая отмечает сегодня день рождения

Знаменитая балерина, хореограф, актриса и писательница Майя Плисецкая 20 ноября отмечает свой день рождения. Звезде Большого театра исполнилось 87 лет.

С праздником Майю Михайловну поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.



"Ваша жизнь является примером выдающегося дарования, беззаветного служения искусству, огромного трудолюбия, твердой гражданской и нравственной позиции. В блеске мировой славы Вы сохранили неповторимое обаяние и красоту личности, а Ваш педагогический дар вывел на балетную сцену целый ряд замечательных талантов", – говорится в телеграмме.

Свой день рождения Плисецкая собирается отпраздновать в Мюнхене. Однако родным домом народная артистка СССР все же считает Москву, где она родилась и прославилась на весь мир.

Московское хореографическое училище Плисецкая окончила в 1943 году. Затем была принята в труппу Большого театра. Вскоре Майе доверили сольные партии, а еще некоторое время спустя за танцовщицей закрепился статус прима-балерины.

Плисецкая блистает на сцене почти 60 лет, причем 50 из них танцует в Большом театре. Она исполнила практически все главные партии в классическом репертуаре. Наиболее известные – Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Хозяйка медной горы в "Каменном цветке", Аврора в "Спящей красавице".

У балерины множество наград. Она - народная артистка СССР, обладательница премий "Триумф" и "Российский Национальный Олимп", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". А в 1994 году у нее появилась собственная планета. Институт теоретической астрономии присвоил имя великой балерины малой планете № 4626.