Большой театр будет ставить больше опер "не для всех"

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Большой Театр расширит репертуар сложной философской музыки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Урин рассказал о планах театра на публичной дискуссии "Опера (не) для всех" из цикла "Говорим с театром" (проект фестиваля "Золотая Маска"). Помимо Урина в разговоре приняли участие режиссер Василий Бархатов и семиотик и психолог Татьяна Черниговская.

Руководитель ГАБТ отметил, что наравне с привычными мелодиями Моцарта или Верди, которые у всех на слуху и стали уже практически "поп-операми", существует также очень сложная музыка, "непривычная, очень диссонирующая с нашими мелодическими привычками, философская".

"Большой театр делает пока очень робкие шаги, стараясь приглашать таких режиссеров, таких исполнителей и дирижеров, кто эту музыку чувствует, понимает и может сделать", – заявил Урин.

По его словам, никакие образовательные программы не помогут понять оперу, если она сделана "музыкально плохо", но даже сложная музыка становится понятна каждому, если над постановкой работают профессионалы.

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