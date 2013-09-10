От Табакерки до Ленкома: лучшие театральные премьеры сезона

Фото: ИТАР-ТАСС

Дождались. Столичные театры один за другим открывают сезон, радуя публику новыми названиями в своих афишах. Здесь вам и Мольер, и Шекспир, и даже Гоголь, чьи "Мертвые души" представят в жанре мюзикла. Специально для тех, кто жаждет с головой окунуться в театральную жизнь, но не знает, с чего начать, M24.ru подготовил список самых ярких премьер.

Начнем со спектакля, главный герой которого знаком каждому со школьной скамьи. В Гоголь-центре господина Чичикова решили "подать под оригинальным соусом" - музыкальным. Режиссер Кирилл Серебренников задумал поставить мюзикл, взяв за основу знаменитое произведение классика нашего Николая Васильевича. Что получится в итоге – судить зрителям. Отметим, что для создания музыкальных вставок Серебренников использовал лирические отступления Гоголя. Сюжет постановки объединит знаменитую поэму в прозе с другим текстом писателя – комедией "Игроки".

Кирилл Серебренников. Фото: ИТАР-ТАСС

Всего же во втором сезоне в Гоголь-центре покажут 13 премьер. Причем упор делается на классические произведения - "Медея", "Гамлет". Памятуя о тяге резидентов театра к разного рода экспериментам, стоит предположить, что постановки вряд ли будут иметь традиционный формат.

Если вы давно не посещали МХТ имени Чехова, то самое время заглянуть в его уютный зрительный зал в этом сезоне. Дело в том, что в нынешнем году отмечается 115-летие театра. По сему случаю Владимир Машков "грозится" поставить ремейк своего спектакля "№13", Людмила Улицкая пишет пьесу, а Константин Хабенский репетирует роль в "Контрабасе" по Патрику Зюскинду.

Главной же премьерой станет спектакль "Братья Карамазовы" по одноименному произведению Федора Достоевского в постановке Константина Богомолова. Спектакль планируют выпустить в ноябре.

Фото: ИТАР-ТАСС

Среди ожидаемых премьер театра Ленком – "Донна Флор и два ее мужа" в постановке петербургского режиссера Андрея Прикотенко, а также временно безымянный спектакль приглашенного постановщика Константина Богомолова, с названием которого художественный руководитель Ленкома Марк Захаров обещает определиться к 15 сентября.

В театре имени Маяковского зрителей порадуют девятью премьерами, среди которых – "Осенний марафон", "Бесприданница" и пьеса об Иммануиле Канте.

Буквально на днях – 14 сентября - на сцене "Маяковки" поставят "Мама-кот" режиссера Полины Стружковой. Это детский спектакль с глубоким философским подтекстом. И если вы скучаете по добрым историям, спешите занять место в зрительном зале.

Музыку для постановки о молодом и ответственном коте Зорбасе, усыновившем осиротевшего птенца чайки, написал российский музыкант Максим Леонидов. Жанр спектакля близок к мюзиклу.

Герои спектакля – кот, крысы, чайки – будут петь и танцевать под мелодии оркестра, который разместится прямо на подмостках.

По сюжету, Зорбасу, беззаботно наслаждающемуся жизнью на балконе, предстоит попробовать себя в роли заботливого наставника, который берет на себя ответственность за жизнь беззащитного существа. Эта трогательная история не оставит равнодушными юных зрителей и их родителей.

Фото: ИТАР-ТАСС

В театре Олега Табакова в этом сезоне, возможно, в последний раз будут играть на сцене в подвальчике, расположенном на Чистых прудах. В следующем году артисты планируют переехать в помещение на улице Гиляровского. Но это будущее, а в настоящем зрителей ждет 9 премьер. Особо хочется отметить работу приглашенного режиссера Николая Дручека – ученика Петра Фоменко. Дручек, несколько лет проработавший в "Мастерской" Петра Наумовича, сейчас сотрудничает с Московским областным театром юного зрителя, а с недавних пор ставит в "Табакерке". К зимним каникулам Дручек представит рождественскую сказку Диккенса "Сверчок за очагом".

В театре Et Cetera две премьеры приурочили к празднованию 450-летия Уильяма Шекспира. Запланированы они на ноябрь – декабрь. Речь идет о постановке "Буря" - режиссерской работе Роберта Стуруа. Главную роль чародея Просперо, который может управлять стихией, но бессилен изменить человеческую сущность, сыграет художественный руководитель театра Александр Калягин. Также Стуруа готовит премьеру - спектакль "Комедия ошибок".

На Новой сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" показывают премьерный спектакль-сказку "Моя тень" по пьесе Евгения Шварца. Главные роли – Тени и Ученого – сыграет народный артист России, актер РАМТа Евгений Редько.

Спектакль поставлен художественным руководителем театра "Эрмитаж" Михаилом Левитиным.

Пьеса Шварца знакома многим. Ее часто представляли в театрах, а также экранизировали. Но, несмотря на проторенные коллегами дорожки, Левитину пришлось нелегко, ибо текст, написанный поэтом, сложен и многогранен. Впрочем, в этом и есть изюминка действия. В основу "Тени" Шварца легла одноименная сказка Андерсена. Пьеса написана в период с 1938 по 1940 год.

"Мою тень" решили играть на сцене "Мастерской Фоменко", пока здание театра "Эрмитаж" закрыто на ремонт.

В конце сентября на сцене Большого театра состоится премьера легендарного балета "Пахита". Впервые романтическая постановка была поставлена в 1846 году. Образ главной героини и основные сюжетные линии спектакля были заимствованы из новеллы "Цыганочка" испанского писателя Мигеля Сервантеса.

По накалу страстей балет "Пахита" ничуть не уступает латиноамериканскому сериалу. Любимица аристократического семейства - юная Пахита похищена цыганами. Девушку воспитали в таборе, поэтому она не мыслит своей жизни без танца и свободы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Узнав о своей настоящей семье, Пахита бросается на поиски родных, а во время поисков встречает молодого дворянина.

Постановки запланированы на 21, 22, 24 и 25 сентября.

Новый сезон в театре "Практика" открыл интернациональный спектакль "Красная Птица" в постановке польского режиссера Войтека Урбаньски. Текст пьесы написан белорусским драматургом Павлом Рассолько, который взял за основу собственную биографию.

Это история про обитателей спальных районов Минска, которые бесцельно слоняются по дворам, паркам и вокзалам, а еще просиживают молодость на корточках у обшарпанных подъездов.

Главный герой спектакля – музыкант-самоучка Паша. О таких говорят - "не от мира сего". Не вписывается он в формат провинциального городка, в котором родился и вырос: не хочет курить "Марьиванну" с товарищами, делает странную музыку на поливоксе, а звук записывает на кассету через усилок.

Фото: пресс-служба театра "Практика"

По мнению нового художественного руководителя "Практики" Ивана Вырыпаева, театр обратился к польскому режиссеру, так как хотел бы познакомить зрителя с европейским подходом к сценическому оформлению и работе с формой.

Нынешний театральный сезон обещает быть насыщенным: режиссеры полны новых идей, а актеры готовы воплощать самые неординарные на первый взгляд задумки. Надеемся, вы найдете спектакль по душе.