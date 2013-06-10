Организаторы пикета в поддержку Цискаридзе подадут заявку в мэрию

Организаторы акции в поддержку Цискаридзе подадут заявку в мэрию

Организаторы акции в поддержку Николая Цискаридзе 10 июня подадут заявку в мэрию. Пикет в центре Москвы планируют провести поклонники творчества артиста и его друзья.

Поводом стало решение гендиректора ГАБТа Анатолия Иксанова не продлевать срочные контракты с Цискаридзе, который работает в Большом театре на двух должностях: как премьер балетной труппы и как педагог-репетитор. Срок обоих контрактов истекает 30 июня.

Организаторы акции намерены требовать восстановления артиста и подписания с ним нового трудового договора на 5 лет.

Цискаридзе, получивший уведомление о расторжении контрактов, и его адвокат пока от комментариев отказываются. А руководство Большого напоминает, что премьеру труппы уже несколько раз объявляли выговоры за неподобающее общение с прессой.