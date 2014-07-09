Прикрыть срам: кто боится голого Аполлона

Фото: wikipedia.org/Alexey Vikhrov

Накануне депутат Госдумы Роман Худяков выступил с требованием изменить дизайн сторублевой купюры. Он считает, что нарисованный на купюре обнаженный Аполлон не соответствует закону "О защите детей от вредной информации", поэтому банкнота должна иметь маркировку "18+".

Стоит отметить, что это изображение уже несколько лет как не соответствует реальности. На купюре изображен голый Аполлон в колеснице, запряженной тройкой лошадей. А после реконструкции в октябре 2011 года, когда Большой театр вновь открыл свои двери, "причинное место" Аполлона прикрыли фиговым листом.

Греки претензии депутата вряд ли бы поняли. Эллины воспевали красоту человеческого тела, идеализируя его в скульптурах. Это калокагатия - сочетание физической и нравственной составляющей. "Обнаженка" эротикой не считалась, будучи нормой эстетики.

M24.ru вспомнил, какие еще произведения искусства подвергались в свое время цензуре из-за эротического (порнографического) контекста.

Blue Human Condition

Blue Human Condition. Фото: adriancity.com

Скульптура Blue Human Condition художника Марка Чаттерли, установленная в апреле 2014 года в парке города Адриан (штат Мичиган), США, вызвала недоумение. По мнению местных жителей и властей, композиция напоминает сцену группового секса, хотя автор посвятил свою работу взаимопомощи. Скульптура изображает бесполых людей, опершихся друг на друга.

Однако не все считали композицию непристойной. Так, одна семья сделала идентичную инсталляцию из собственных тел рядом с оригиналом. Тем самым она показала, что скульптуры совсем не связаны с сексуальностью. Тем не менее, работу Чаттерлея накрыли, а потом перенесли в другой парк.

Олимпийцы

На временной выставке "Олимпийские игры: прошлое и настоящее" в Катаре в апреле 2013 года скульптуры двух обнаженных атлетов прикрыли черной тканью. Ею задрапировали статую юноши периода архаики и римскую копию греческой скульптуры атлета классической эпохи. Помимо них, на выставке было представлено много других обнаженных скульптур, а попавшие под цензуру работы были одними из центральных экспонатов.

Тогда более 700 экспонатов для выставки предоставила Греция, и приехавший с официальным визитом министр культуры Греции Костас Дзаварас был недоволен подобной цензурой. В итоге обе скульптуры сняли с экспозиции и отправили обратно в Национальный археологический музей в Афинах.

"Обнаженная в красном кресле"

"Обнаженная в красном кресле", Пабло Пикассо

В августе 2012 года несколько туристов в аэропорту Эдинбурга были смущены картиной Пикассо "Обнаженная в красном кресле". Администрация аэропорта решила прикрыть часть картины белым листом, однако впоследствии изменила свое мнение и оставила репродукцию картины в первозданном виде.

Впоследствии представитель аэропорта отметил, что администрация хотела бы извиниться перед организаторами выставки. Постер с картиной Пикассо был вывешен в аэропорту как реклама выставки "Пабло Пикассо и современное британское искусство", проходившей в Шотландской национальной галерее современного искусства.

Прометей

"Прометей". Фото: wikimapia.org\Podvizhnik

В мае 2012 года напротив парламента Македонии установили обнаженную статую Прометея. Через несколько дней жители устроили акции протеста, и властям пришлось "одеть" статую - на бронзовой фигуре появилась набедренная повязка.

Статуя Прометея - часть комплекса, посвященного павшим героям Македонии. Его статуи до сих пор продолжают возводить напротив парламента. Ранее протесты возникали из-за высокой стоимости комплекса.

При этом Греция обвиняет страну в присвоении исторического наследия древней Македонии, располагавшейся большей частью на современной греческой территории.

Богиня правосудия

В 2002 году генеральный прокурор США Джон Эшкрофт потребовал прикрыть две статуи в холле Министерства юстиции. Полуобнаженная богиня правосудия и мужчина в набедренной повязке, изображающий правосудие, были установлены в 1930-е годы и до этого не вызывали нареканий.

Прокурор решил прикрыть фигуры, поскольку счел неудобным, что его постоянно фотографируют на фоне оголенной правой груди богини. Теперь на статуи накинуто покрывало стоимостью 5,5 тысяч фунтов стерлингов.

Давид

Примечательно, что самый большой фиговый лист прилагается к копии статуи Давида, оригинал которой создал сам Микеланджело в лондонском музее Виктории и Альберта. Статую подарили королеве Виктории в 1857 году, и она тут же отдала подарок в музей. Однако даже когда статуя стала музейным экспонатом, знатные дамы падали в обморок при виде его непристойной красы.

Поэтому был создан фиговый лист, который нацепляли перед визитом благородных особ. Высота листа - полметра, и держался он до 1950 года на двух крючках. Сейчас листок выставлен позади статуи. Гипсовая копия "Давида" находится также в столице, в ГМИИ имени Пушкина. При этом выставлена она без фиговых листков.

"Страшный суд"

Фреска "Страшный суд"

Знаменитая фреска Микеланджело "Страшный суд" была принята во всем Риме с восторгом и удивлением, в том числе и Папой Павлом III. Однако еще до ее окончания многие священники осуждали фреску за обилие обнаженных тел. Позднее папа Павел IV признал непристойными некоторые фигуры "Страшного суда" и решил их задрапировать.

За несколько недель до смерти Микеланджело он собирался сбить фреску, но вместо полного уничтожения в 1565 году художнику Даниэле да Вольтерра, большому почитателю Микеланджело, поручили одеть святых. За это Вольтерра получил кличку "Браджеттоне" – "исподнишник, рисовальщик штанов".

Афродита

Великому скульптору Праксителю, жившему в IV веке до н.э., жители острова Коса заказали статую Афродиты. Он сделал две - нагую и одетую. Заказчики восхищались обнаженной, но взяли все же одетую. Обнаженную со скидкой купили жители острова Книда, исторического соседа и соперника Коса.