Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля 2013, 12:54

Происшествия

Большой театр предложил Цискаридзе мировое соглашение

Большой театр готов пойти на мировое соглашение с Цискаридзе

В Тверском районном суде 9 апреля состоялось предварительное слушание по иску ведущего солиста балета Большого театра Николая Цискаридзе к руководству балета ГАБТ. В своей претензии артист требует отменить два выговора, которые, по его мнению, были вынесены ему незаконно.

Суд принял иск к рассмотрению и попросил к следующему заседанию собрать некоторые дополнительные документы по делу, сообщает из зала суда корреспондент М24.ru.

Рассмотрение дела по существу запланировано на 12 апреля.

В ходе предварительного заседания ответчики изъявили желание заключить мировое соглашение в том случае, если Цискаридзе отзовет иск. Самого артиста в зале суда не было, его интересы представляла адвокат Светлана Володина.

"Нам предложили в ходе предварительного заседания обсудить мировое соглашение. Для нас мировое соглашение - это полная отмена взысканий, если они (руководство большого театра - M24.ru) пойдут на это, мы будем согласны. Сейчас иду обсуждать это с Цискаридзе. На мой взгляд, взыскания были наложены незаконно. Если такое повторится, будем обжаловать. Пока третьего взыскания нет, а слухам я не верю", - заявила в интервью M24.ru Светлана Володина.

Ссылки по теме



По ее словам, интервью Цискаридзе давал в нерабочее время и ничего плохого про руководство Большого театра не говорил. "В Конституции России четко закреплено право на свободу слова и его еще никто не отменял", - сообщила Володина.

Ранее Николай Цискаридзе заявил, что опасается, что его могут лишить работы. Артист сообщил, что получил два выговора. Он убежден, что выговоры незаконны и собирается отстаивать свою точку зрения в суде.

По словам премьера балета, от него требуют написать объяснительную записку за нарушение трудовой дисциплины.

Он в свою очередь заявляет, что просто общался с прессой и высказывал свое мнение. Цискаридзе уверен, что скоро получит третье предупреждение, после которого его могут уволить.

Противостояние Цискаридзе с начальством обострилось после нападения на худрука балетной труппы Сергея Филина. Артист был допрошен в качестве свидетеля по делу о покушении. Цискаридзе не раз выступал в СМИ с критическими высказываниями в адрес руководства и давал резкие комментарии о ситуации в театре.

Сюжет: Большой театр vs Цискаридзе
Большой театр суды балет Николай Цискаридзе

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика