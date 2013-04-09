Большой театр предложил Цискаридзе мировое соглашение

Большой театр готов пойти на мировое соглашение с Цискаридзе

В Тверском районном суде 9 апреля состоялось предварительное слушание по иску ведущего солиста балета Большого театра Николая Цискаридзе к руководству балета ГАБТ. В своей претензии артист требует отменить два выговора, которые, по его мнению, были вынесены ему незаконно.

Суд принял иск к рассмотрению и попросил к следующему заседанию собрать некоторые дополнительные документы по делу, сообщает из зала суда корреспондент М24.ru.

Рассмотрение дела по существу запланировано на 12 апреля.

В ходе предварительного заседания ответчики изъявили желание заключить мировое соглашение в том случае, если Цискаридзе отзовет иск. Самого артиста в зале суда не было, его интересы представляла адвокат Светлана Володина.

"Нам предложили в ходе предварительного заседания обсудить мировое соглашение. Для нас мировое соглашение - это полная отмена взысканий, если они (руководство большого театра - M24.ru) пойдут на это, мы будем согласны. Сейчас иду обсуждать это с Цискаридзе. На мой взгляд, взыскания были наложены незаконно. Если такое повторится, будем обжаловать. Пока третьего взыскания нет, а слухам я не верю", - заявила в интервью M24.ru Светлана Володина.



По ее словам, интервью Цискаридзе давал в нерабочее время и ничего плохого про руководство Большого театра не говорил. "В Конституции России четко закреплено право на свободу слова и его еще никто не отменял", - сообщила Володина.

Ранее Николай Цискаридзе заявил, что опасается, что его могут лишить работы. Артист сообщил, что получил два выговора. Он убежден, что выговоры незаконны и собирается отстаивать свою точку зрения в суде.

По словам премьера балета, от него требуют написать объяснительную записку за нарушение трудовой дисциплины.

Он в свою очередь заявляет, что просто общался с прессой и высказывал свое мнение. Цискаридзе уверен, что скоро получит третье предупреждение, после которого его могут уволить.

Противостояние Цискаридзе с начальством обострилось после нападения на худрука балетной труппы Сергея Филина. Артист был допрошен в качестве свидетеля по делу о покушении. Цискаридзе не раз выступал в СМИ с критическими высказываниями в адрес руководства и давал резкие комментарии о ситуации в театре.