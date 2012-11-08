Балет "Иван Грозный" возвращается в Большой театр

"Иван Грозный" возвращается в Большой театр

8 ноября в Большом театре возобновится постановка балета "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. Этого события столичные театралы очень ждали, ведь долгое время наследники композитора отказывались предоставить право на использование его музыки для спектакля. Свое несогласие они объясняли тем, что Прокофьев не писал подобного балета.

Дело в том, что изначально данная музыка была написала композитором специально для фильма Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный".

После переговоров с руководством Большого театра, наследники дали свое согласие на возобновление балета при единственном условии: поставить его должен Юрий Григорович, который впервые вывел "Ивана Грозного" на московскую сцену 20 февраля 1975 года.

Над созданием новой версии спектакля Григорович работал очень тщательно. Он досконально прорабатывал с артистами каждую деталь, советовался с историками, большое внимание уделял костюмам. В результате у балетмейстера получилось создать балет с уникальной хореографией.

В нынешней постановке сложнейшую партию царя исполняет солист Большого театра Павел Дмитриченко. Иван Грозный в его образе предстает личностью скорее властной и смелой, нежели деспотичной.

Сюжет балета охватывает 20 лет правления великого царя, историю его любви, внутреннюю политику и масштабные завоевания.

Музыка к постановке составлена из фрагментов сочинений к кинофильму "Иван Грозный", "Русской увертюры", кантаты "Александр Невский", Третьей симфонии, которые в единое целое собрал композитор Михаил Чулаки.

Балет "Иван Грозный" можно будет увидеть на сцене Большого театра 8, 10, 11, 13 и 14 ноября. Стоимость билетов составит от 3 до 20 тысяч рублей.