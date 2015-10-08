Фестиваль к юбилею композитора Леонида Десятникова пройдет в Большом театре

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

16 октября в Концертном зале Чайковского стартует фестиваль, приуроченный к 60-летию российского композитора Леонида Десятникова. В 2009-2010 годах он работал музыкальным руководителем Большого театра.

Начало торжественным мероприятиям положит концерт в Московской филармонии, где будут исполнены сочинения, созданные Десятниковым в 1980-90-х годах – "Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина" на слова Б. Шергина для солистов, фольклорного ансамбля и камерного оркестра; симфония The Rite of winter 1949 ("Зима священная 1949 года"); "Эскизы к "Закату" для симфонического оркестра.

17 октября в Бетховенском зале Большого театра состоится вечер камерной музыки Десятникова. Первые два произведения в программе – "Букет" для хора и камерная опера "Витамин роста" – связаны с творчеством ленинградского поэта андерграунда Олега Григорьева. Кульминацией концерта обещает стать вокальный цикл "Любовь и жизнь поэта" на стихи Даниила Хармса и Николая Олейникова. Сам автор относит его к числу своих лучших произведений.

21, 22 и 23 октября на Новой сцене Большого театра пройдут показы балета "Русские сезоны" (спектакль возобновляется после перерыва), поставленного в 2006 году для труппы Нью-Йорк сити балет, а в 2008-м перенесенного на сцену главного театра страны. Само произведение датируется 2000 годом. Оно было создано по заказу скрипача и дирижера Гидона Кремера.

Намек на дягилевскую антрепризу в названии имеет двойной смысл: во многих европейских языках понятие "сезоны" идентично "временам года" (по просьбе Кремера Десятников осуществил и скрипичную транскрипцию "Времен года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы – этого своего рода "аргентинского ответа" музыке Вивальди). Как и вивальдиевский концертный цикл, "Русские сезоны" состоят из двенадцати частей. В "Русских сезонах" использованы тексты песен из фольклорного сборника "Традиционная музыка русского Приозерья" Е. Разумовской, расположенные по "календарному принципу". Таким образом, композитор выстраивает еще одно пространственно-звуковое измерение, которое заставляет вспомнить о русских вокальных сочинениях Стравинского.

Программа второго вечера в Бетховенском зале – 24 октября – дань Десятникова русскому XVIII веку: прозвучат камерная опера "Бедная Лиза" для чтеца, двух солистов и инструментального ансамбля, кантата "Дар" для тенора, мужского хора и камерного ансамбля на стихи Гавриила Державина, "Утреннее размышление о Божьем величии" для хора a capella.

Третий камерный концерт (30 октября) объединит разноплановые сочинения 1990-2000-х годов: "Возвращение" для кларнета, гобоя, струнного квартета и магнитофонной ленты, пьеса, написанная для Гидона Кремена "По канве Астора" для струнного трио и фортепиано, "Свинцовое эхо" (The Leaden Echo) для голоса и инструментов на стихотворение Джерарда Мэнли Хопкинса, "Песни советских композиторов" – фрагменты музыки к фильму "Москва".

Фестиваль завершится балетом "Утраченные иллюзии" (29, 30 и 31 октября; 1 ноября), премьера которого состоялась в Большом театре в 2011 году.