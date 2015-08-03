Большие перемены: что на самом деле происходит в главном театре страны

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

В разгар отпусков громко прозвучала новость о том, что Большой театр не продлил нынешнему балетному худруку Сергею Филину контракт. Более того, должность, которую сейчас занимает Филин, планируют упразднить. Театральный мир отреагировал на сообщение по-разному, в том числе инициировав поиски скелетов в шкафу гендиректора Владимира Урина и самого Сергея Филина. Корреспонденты m24.ru пошли от противного и предприняли попытку с помощью собственного источника в театральных кругах взглянуть на ситуацию объективно и беспристрастно.

Предыстория отношений

Сергей Филин занимает должность худрука балета Большого театра с 2011 года. Контракт сроком на пять лет был заключен, когда гендиректором был Анатолий Иксанов. Появление Филина в театре произошло при определенных условиях, о которых нужно упомянуть особо.

С 2008 по март 2011 года Сергей Филин работал вместе с Владимиром Уриным в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. В середине сезона, получив приглашение Иксанова, Филин принял решение вернуться в Большой театр. К этому можно относиться по-разному.

С одной стороны, Филин много лет был ведущим солистом Большого – по сути, это его родной дом. С другой стороны, уйти в середине сезона из театра, с которым тебя связывают обязательства, действительно не совсем корректно. Но Большому срочно требовался худрук балета: на тот момент это кресло пустовало и в кратчайшие сроки было необходимо найти того, кто сможет его занять.

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Среди кандидатов Сергей Филин не фигурировал – фактически он попал в Большой театр по стечению обстоятельств. Самой желанной персоной для Иксанова был экс-заведующий балетной труппой Мариинского театра и с 2009 года главный балетмейстер Ла Скала Махар Вазиев. Однако в последний момент, буквально за несколько дней до подписания контракта, он внезапно поменял решение и ответил отказом.

Место худрука балета Большого театра все еще оставалось вакантным. Как утверждает собственный источник m24.ru, "в тот момент Анатолий Иксанов посчитал, что должность нельзя оставлять невостребованной, и предложил ее Сергею Филину. Выбрав более престижное, статусное место, Филин, видимо, обидел Урина своим уходом. Директор Музыкального театра и не скрывал этого, хотя и был очень корректен. Филин наверняка не предполагал, что встретится с Уриным как директором, но злая судьба поставила ему подножку: Иксанова неожиданно уволили, а обиженный Урин, от которого он ушел, видимо не совсем гладко, вдруг стал директором Большого театра. Таким образом Филин оказался в неловкой ситуации.

Урин не стал его сразу увольнять, потому что существовал контракт. Он прекрасно понимал, что для таких мер должны возникнуть чрезвычайные обстоятельства. А когда произошло нападение на Филина и ему грозила слепота – в такой ситуации тем более увольнять его было невозможно, с гуманной точки зрения просто чудовищно. Ни шатко ни валко, соблюдая внешний политес, они работали до нынешнего времени".

Собственный источник m24.ru не исключает, что причины непродления контракта могут сочетать как производственные моменты, так и личные отношения. Однако он утверждает, что в сложившейся ситуации нет ничего скандального и ротация кадров – нормальная картина для любого театра. "Даже если у Филина складывались кристально-лучезарные отношения с директором, это не исключает конца контракта. Понимаете, это вполне заурядная мировая практика – менять людей на ключевых должностях. Цель этих действий – освежить творческий процесс, дать дорогу новым идеям".

В ситуации с должностью худрука балетной труппы интересно другое: она упраздняется и вместо нее появится директор балетной труппы, управленец, который будет исполнять обязанности административного и исполнительного порядка. Она уже не будет определяющей в репертуаре, стратегии и тактике театра. Как считает наш источник, нельзя исключать возможности, что эту должность Урин предложит Филину.

Достижения Филина

Сергей Филин пришел в Большой театр, когда закончился ремонт исторической сцены, и ему пришлось заниматься возвращением спектаклей балетного репертуара после того, как они были выпущены на новой сцене. Это не так просто. Новая сцена отличается от основной по своим габаритам. Спектакли нуждались в адаптации. В итоге на историческую сцену перенесли всю классику – "Жизель", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", сделали новую редакцию для "Спящей красавицы", "Баядерки". Поставили классического "Марко Спада" – это был эксклюзив Большого театра, его делали по прямому заказу Филина французскому хореографу Пьеру Лакотту.

"Благодаря Филину на афишах Большого театра появилось много постановок западных хореографов – как классических, так и новых, оригинальных, – отмечает наш источник. – Это два балета Джорджа Баланчина – "Аполлон Мусагет" и "Драгоценности", "Онегин" Джона Крэнко, "Дама с камелиями" Джона Ноймайера, "Утраченные иллюзии" – балет, заказанный Алексею Ратманскому. По личному приглашению Филина с Большим театром знаменитый хореограф из Монте-Карло Жан-Кристоф Майо поставил "Укрощение строптивой" на музыку Шостаковича. Причем Майо на тот момент ни разу не работал вне своей труппы, и Филин был первым, кому удалось уговорить его нарушить традицию. Балет получился очень удачным.

Кстати, последняя балетная премьера Большого театра в этом минувшем сезоне – "Герой нашего времени" – тоже заслуга Филина, поскольку именно он предложил режиссеру Кириллу Серебренникову сотрудничество с хореографом Юрием Посоховым. Без Филина эти спектакли бы не состоялись! К "Герою нашего времени" была написана музыка, что без инициативы Филина тоже вряд ли бы случилось".

Фото: ТАСС/Антон Куров

При Сергее Филине в Большом театре появилось много западных постановок: "Симфония псалмов" Иржи Килиана, "Chroma" Уэйна МакГрегора, "Квартира" Матса Эка. Филину принадлежит идея создания фестиваля wwb@llet.ru, концептуально связанного с современной хореографией и гастролями западных трупп.

Балетный проект, посвященный столетию партитуры Игоря Стравинского "Весна священная", также был инициирован Филиным. В рамках этой беспрецедентной акции москвичи увидели разные редакции балета, в том числе и реконструкцию первого, канонического, осуществленного в 1913 году Вацлавом Нижинским. Этот же проект представлял в столице коллективы Пины Бауш и Мориса Бежара.

"Были и неудачи, конечно, но это нормальный рабочий процесс. За это отвечает тот, кто ставил спектакль, а не худрук балета. Любой театр имеет право на неудачу", – отметил наш собеседник.

Перспективы худрука

По сведениям источника, Сергею Филину сейчас подыскивают должность в театре. "Его, к примеру, могут назначить советником по балету. Его же не увольняют. Сейчас в Большом есть должность управляющего балетной труппой, которую занимает бывшая прима-балерина Большого театра Галина Степаненко. Возможно, ей предложат стать директором балета. А может, это будет третье лицо. Но факт тот, что креативные функции директора балета сводятся к минимуму. Всю нагрузку по формированию репертуара возьмет на себя Ирина Черномурова совместно с Уриным.

Госпожа Черномурова – начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов театра, супруга Владимира Урина, специализирующаяся на балете. Ей, к примеру, принадлежат многие балетные проекты в Музыкальном театре и в Большом, в частности фестиваль DanceInversion. Раньше его делал "Стасик", теперь – главный театр страны. Черномурова имеет многолетнюю практику перспективного планирования балетного репертуара театра. Так что, видимо, Урин и Черномурова будут сами заниматься с этими вопросами.

Также в их распоряжении худсовет, вскоре на подмогу придет директор балета. Таким образом, они смогут принимать решения коллегиально. А кем будет работать сам Филин – мы не знаем, равно как неизвестно, согласится ли он принять предложенную ему должность".