В кассах Большого театра ввели систему организованной очереди по номеру браслета

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В кассах Большого театра на людей, стоящих в очереди, начали надевать специальные браслеты с порядковыми номерами, сообщили M24.ru в кассе учреждения.

"Система с браслетами создана для упорядочивания очереди в день предварительной продажи, который у нас приходится на субботу и когда в кассах театра скапливаются большие очереди", - сообщил собеседник M24.ru.

По его словам, в остальные дни недели браслеты на стоящих в очереди людей надеваться не будут. "Ажиотаж возникает только в субботу, в остальные дни в кассах нет таких больших очередей", - добавил представитель ГАБТ.

Он также отметил, что новая система с браслетами отчасти поможет бороться со спекулянтами.

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин на заседании круглого стола 2 марта заявил, что театр готов судиться с сайтами, незаконно использующими его имя и продающими билеты по завышенным ценам. Кроме того, чтобы не допускать спекуляций, в Большом планируют ввести вход для льготников по паспортам.

Напомним, что летом 2013 года Большой театр отменил резервирование билетов через интернет-заявку, а билеты с исправлениями, наклейками и другими изменениями стали считаться недействительными. В январе этого года председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что парламентарии будут разбираться с билетными спекуляциями в Большом театре.