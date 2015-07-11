Серена Уильямс выиграла Уимблдон

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла Уимблдонский турнир. В финальном поединке она без особых проблем обыграла испанку Гарбин Мугурусу.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

Таким образом, американка выиграла третий титул из серии Большого Шлема в этом году. До этого Уильямс покорились Australian Open и Roland Garros.

Общее количество выигранных Сереной титулов Большого Шлема увеличилось до 21.

Отметим, что в полуфинале турнира американка в двух обыграла Марию Шарапову. Россиянка не может одержать победу над Сереной с 2004 года.