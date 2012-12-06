Форма поиска по сайту

06 декабря 2012, 17:00

Город

В ЦАО новогодние фейерверки разрешены только на Болотной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Болотная площадь выбрана единственной площадкой в центре столицы, где ее жителям разрешено на Новый год поджигать пиротехнику.

"Других мест для применения пиротехники в ЦАО Москвы, кроме Болотной площади, не будет выделено. Это связано с плотной застройкой округа", - заявил префект ЦАО Сергей Байдаков.

В период новогодних праздников запланировано большое количество массовых мероприятий. Для того, чтобы они оставили лишь положительные эмоции, жители и гости столицы не должны забывать об осторожности, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО Москвы.

В настоящее время главным управлением МЧС России по Москве взяты на учет 281 образовательное учреждение, проведены проверки в местах хранения и реализации пиротехнической продукции, также проходят проверки ночных заведений. Мероприятия по надзору проведены в 14 из 52 мест пребывания большого количества людей. К административной ответственности за нарушения пожарной безопасности уже привлечены 5 должностных лиц и 2 юридических лица.

Для того, чтобы не было бытовых случаев возникновения ЧС, проводятся проверки квартир людей, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких и престарелых граждан. Также проходят рейды квартир, где в предыдущие года возникали пожары из-за неосторожного обращения с огнем. На контроле находится 256 неэксплуатируемых зданий и 56 частично отселенных.

Между тем, создается проект программы культурно-массовых и других мероприятий, посвященных новогодним праздникам. Всего планируется провести 368 массовых мероприятий.

Болотная площадь Новый год пиротехника

