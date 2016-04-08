Названа причина падения Boeing в Ростове-на-Дону

МАК обнародовал новые данные по расследованию катастрофы с Boeing 737

Падение самолета авиакомпании FlyDubai в аэропорту Ростова-на-Дону произошло из-за ошибки пилотов. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Посадка осуществлялась в ручном режиме при сложных метеоусловиях и с выключенным автопилотом. После повторной попытки посадки в четырех километрах от аэропорта на высоте 220 метров экипаж принял решение уйти на второй круг и инициировал набор высоты.

На высоте 900 метров стабилизатор самолета был отклонен на пять градусов на пикирование, в результате чего лайнер перешел в энергичное снижение. Последующие действия экипажа уже не помогли предотвратить столкновения самолета с землей.

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону 19 марта в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости.

На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли.