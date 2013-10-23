Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 13:50

С овощебазы в Бирюлеве вывезли почти всю продукцию - Немерюк

Плодоовощная база в Западном Бирюлеве. Фото: ИТАР-ТАСС

С закрытой овощебазы в районе Западное Бирюлево на юге Москвы вывезен почти весь товар, сообщил в среду глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, за прошлую неделю с базы вывезли до 90% товаров и оборудования, судебные приставы проверили и опечатали помещения базы. Работавшие на ней предприниматели перевезли товар на другие объекты, сказал Немерюк.

Он также добавил, что добавил, что Роспотребнадзор провел на территории базы мероприятия по уничтожению грызунов и "наведению порядка".

Плодоовощная база в Западном Бирюлеве была закрыта по решению суда после беспорядков 13 октября, в ходе которых здание базы было разгромлено. Поводом для начала беспорядков стало убийство местного жителя Егора Щербакова, который вступился за свою девушку и получил смертельное ранение ножом. Местные жители вышли на улицы с требованием раскрыть убийство. 15 октября полиция задержала в Подмосковье предполагаемого преступника. Им оказался уроженец Азербайджана Орхан Зейналов.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
Бирюлево вывоз овощебаза

